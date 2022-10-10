ວັນຈັນມື້ນີ້ ແມ່ນວັນໂຄລົມບັສ (Colombus) ໃນສະຫະລັດ, ມັນເປັນວັນພັກຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ຜູ້ຄົ້ນພົບອາເມຣິກາ — ທ່ານຄຣິສຕົບເຟີ ໂຄລົມບັສ (Christopher Columbus) ນັກສຳຫລວດຊາວອີຕາລີ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກໍໄດ້ປະກາດເຊັ່ນດຽວກັນກັບອັນທີ່ທ່ານໄດ້ປະກາດ ໃນປີກາຍນີ້ ວ່າ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເປັນ "ວັນແຫ່ງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ." ການປະກາດຂອງທ່ານ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ວັນແຫ່ງ ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ເປັນວັນພັກຂອງລັດ ຖະ ບານກາງເລີຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ ການປະກາດຂອງທ່ານໄບເດັນ ສຳລັບວັນນັ້ນຮຽກຮ້ອງ ວ່າ ໃຫ້ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ໃນວັນຈັນທີສອງຂອງເດືອນຕຸລາ, ຊຶ່ງເປັນມື້ດຽວກັນ ກັບວັນໂຄລົມບັສ (Colombus).
ຊາວພື້ນເມືອງອາເມຣິກັນ ແລະກຸ່ມອື່ນໆ ຮູ້ສຶກບໍ່ດີໃຈມາດົນນານແລ້ວ ໃນການສະ ເຫລີມສະຫລອງວັນໂຄລົມບັສ ເພາະວ່າ ວັນພັກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມອງຂ້າມການຕາຍ, ການທໍາລາຍ ແລະພະຍາດທີ່ທ່ານໂຄລົມບັສ ແລະລູກເຮືອຂອງທ່ານໄດ້ນໍາເອົາມາຫາຂົງເຂດອາເມຣິກາ.
ວັນພັກທີ່ຮັບຮູ້ວ່າ ວັດທະນະທໍາທີ່ມີຢູ່ໃນຂົງເຂດອາເມຣິກາຫຼາຍພັນປີກ່ອນ ການມາເຖິງຂອງທ່ານໂຄລົມບັສນັ້ນ ແມ່ນຄ່ອຍໆດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຄົນ ຢູ່ໃນສະຫະ ລັດ ໂດຍທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 12 ລັດ ແລະ ຫຼາຍເມືອງ ຮັບຮູ້ການປະກອບສ່ວນຂອງປະ ຊາຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນຈັນທີສອງ ຂອງເດືອນຕຸລາ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວັນໂຄລົມບັສ ຍັງຄົງຢູ່ໃນປະຕິທິນຂອງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ ແລະ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກໍມີຫຼາຍໆ ຄົນຈະໃຫ້ກຽດລະນຶກເຖິງທ່ານ.