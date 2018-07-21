ພວກກະບົດ ໂຄລອມເບຍ ສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບ ຕຳແໜ່ງ ໃນສະພາ ແຫ່ງຊາດ

ອະດີດພວກກອງໂຈນຝ່າຍຊ້າຍ ຂອງໂຄລອມເບຍ ຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບ
ຕຳແໜ່ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນມື້ວັນສຸກ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາສັນຕິພາບ
ທີ່ຍຸຕິສົງຄາມກາງເມືອງ ເປັນເວລາ 50 ປີແລະມອບບ່ອນນັ່ງ 5 ບ່ອນ ທັງໃນສະພາສູງ ແລະສະພາຕ່ຳ ຂອງໂຄລອບເບຍ ໃຫ້ແກ່ພວກກະບົດຈາກກຸ່ມກຳລັງປະຕິວັດໂຄລອມ
ເບຍ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ FARC.
ທ່ານໂຮເຊ ມານູແອລ ຊານໂຕສ (Jose Manuel Santos) ປະທານາທິບໍດີທີ່ກຳລັງ
ຈະພົ້ນຕຳແໜ່ງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ເຈລະຈາສັນຍາສັນຕິພາບ ໄດ້ເປັນປະທານໃນພິທີສາບານ
ໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ຂອງສະມາຊິກສະພາໃໝ່ທັງໝົດ.
ທ່ານຊານໂຕສ ກ່າວວ່າ “ທີ່ນີ້ ພວກເຮົາມີສະມາຊິກສະພາສູງແລະສະພາຕ່ຳເປັນເທື່ອ
ທຳອິດທີ່ມາຈາກກອງກຳລັງປະຕິວັດທາງເລືອກ ຊຶ່ງເກີດຈາກການປົດປະຈຳການແລະ
ປົດອາວຸດຂອງກຸ່ມກຳລັງ FARC.”
ທ່ານຊານໂຕສ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ໂນແບລ ຂະແໜງສັນຕິພາບ ໃນການດຳເນີນຄວາມ
ພະຍາຍາມເພື່ອເຈລະຈາສັນຕິພາບ ກັບກຸ່ມກຳລັງປະຕິວັດໂຄລອມເບຍແລະໄດ້ພາ
ໃຫ້ມີການບັນລຸ ສັນຍາສັນຕິພາບ ແຕ່ສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກແຍກ ຢ່າງ
ເລິກເຊິ່ງໃນໝູ່ປະຊາຊົນຊາວໂຄລອມເບຍ.
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