ປະທານາທິບໍດີ Colombia ທ່ານ Juan Manuel Santos ໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດ
ວານນີ້ວ່າ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ຕຳຫຼວດຍຶດໄດ້ຢາໂຄເຄນ ຈຳນວນ 12 ໂຕນໄດ້ ຊຶ່ງເປັນ
ການຍຶດຢາເສບຕິດທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງ Colombia.
ຢາໂຄເຄນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຖືກພົບເຫັນເກັບໄວ້ຢູ່ໃຕ້ດິນ ໃນຂະນະທີ່ມີການກວດຄົ້ນ
ສວນໝາກກ້ວຍ 4 ແຫ່ງ ທີ່ເມືອງ Antioquia ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ຂອງ
ປະເທດ. ຕຳຫຼວດປະເມີນມູນຄ່າຂອງຢາໂຄເຄນ ທີ່ຍຶດມາໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນຕົກຢູ່ປະມານ
360 ລ້ານໂດລາ.
ປະທານາທິບໍດີ Santos ກ່າວວ່າ ຢາໂຄເຄນທີ່ຍຶດໄດ້ນີ້ ແມ່ນເປັນຂອງທ້າວ Dairo
Antonio Uusuga ທີ່ຮູ້ກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ “Otoniel” ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຖືກລະບຸວ່າ ແມ່ນຜູ້ນຳ
ຂອງກຸ່ມ Gulf Clan ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ Colombia.
ສະຫະລັດ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເງິນລາງວັນ ໃນການຈັບເປັນຫຼືຕາຍຜູ້ກ່ຽວ ໃນມູນຄ່າ 5 ລ້ານ
ໂດລາ.
Colombia ແມ່ນນຶ່ງໃນປະເທດທີ່ນຳໜ້າໃນການຜະລິດຢາໂຄເຄນຂອງໂລກ
ຊຶ່ງການ ຜະລິດແມ່ນກະປະມານວ່າ 866 ໂຕນ ໃນປີ 2016 ອິງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ປາບ
ປາມຢາເສບຕິດແລະອາຊະຍາກຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ໃນປີນີ້ ຕຳຫຼວດຍຶດຢາ
ໂຄເຄນ ໄດ້ແລ້ວໃນຈຳນວນ 362 ໂຕນ.
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