ໃນການໃຫ້ໂອວາດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຕື້ນຕັນໃຈຕໍ່ຝູງຄົນຫລາຍພັນຄົນ ທີ່ພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມຢູ່ຈະຕຸລັດ Bolivar Plaza ໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນຫລວງແຫ່ງນັ້ນຢ່າງຄັບຄາໜາແໜ້ນນັ້ນ ສັນຕະປາປາ Francis ກ່າວວ່າ ພະອົງ "ມາທີ່ນີ້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ນໍາພວກທ່ານ, ຮຽນຮູ້ນໍາຄວາມເຊື່ອຂອງພວກທ່ານ... ຖ້າມກາງການປະເຊີນກັບຄວາມທຸກຮ້ອນນັ້ນ."
ສັນຕະປາປາທີ່ມີອາຍຸ 80 ປີອົງນີ້ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ລະບຽງທີ່ອ່ວຍໜ້າໄປຫາຈະຕຸລັດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນທາງໜ້າຂອງວັດຄາໂຕລິກໃຫຍ່ຢູ່ໃນເມືອງທີ່ທ່ານຫາກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມນັ້ນ. ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຂອງທ່ານ ແມ່ນພວກທີ່ມີຄວາມເຫລື້ອມໃສທີ່ພາກັນໂຮຮ້ອງ, ໂບກທຸງໂຄລອມເບຍ ແລະເຕັ້ນລໍາເພື່ອສະແດງຄວາມດີອົກດີໃຈ.
ໃນການກ່າວດ້ວຍຄວາມຍິ້ມແຍ້ມນັ້ນ ສັນຕະປາປາເວົ້າວ່າ ຄົນໜຸ່ມທັງຫລາຍແມ່ນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄວາມຫວັງຂອງການມີຄວາມປອງດອງກັນອີກຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ຖືກທໍາລາຍໂດຍການສູ້ລົບແບບກອງໂຈນມາເປັນເວລາຫ້າທົດສະວັດ ແລະຖືກແບ່ງແຍກໂດຍຄວາມໂກດແຄ້ນ ຂອງຊາວໂຄລອມເບຍຈໍານວນໜຶ່ງ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບທີ່ລັດຖະບານໄດ້ເຊັນກັບກອງທັບປະຕິວັດປະກອບອາວຸດຂອງໂຄລອມເບຍ ຫລື FARC ນັ້ນ.
ຢູ່ທີ່ສູນຈະຕຸລັດດັ່ງກ່າວ ສັນຕະປາປາ Francis ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບ. ພະອົງເວົ້າວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງພະອົງ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງຢາກ
ສະແດງ "ຄວາມສັນລະເສີນຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ໄດ້ດໍາເນີນມາເປັນຫລາຍທົດສະວັດ
ເພື່ອໃຫ້ຢຸດຕິການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະຊອກຫາທາງສ້າງຄວາມປອງດອງກັນ."
ໃນມື້ທໍາອິດຂອງການຢ້ຽມຢາມປະເທດທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາຄາໂຕລິກ
ເປັນເວລາຫ້າວັນນັ້ນ ສັນຕະປາປາ Francis ໄດ້ພົບກັບປະທານາທິບໍດີ Juan Manuel
Santos ແລະສະຕີໝາຍເລກໜຶ່ງ Maria Clemencia Rodriguez, ແລະພວກຜູ້ນໍາໃນ
ລັດຖະບານ ແລະສາສະໜາຄົນອື່ນໆ ພ້ອມທັງພວກຊາວໜຸ່ມອີກດ້ວຍ. ພະອົງມີກໍານົດ
ຈະນໍາພາໃນການປະກອບພິທີທາງສາສະໜາກາງແຈ້ງ ແລະທໍາການເທດສະໜາຄັ້ງທໍາ
ອິດຢູ່ສວນສາທາລະນະ Simon Bolivar ໃນຕອນບ່າຍໆຂອງວັນດຽວກັນນັ້ນ.
ໃນການພົບກັບພະສັນຕະປາປານັ້ນ ທ່ານ Santos ໄດ້ກ່າວທົງທວນຄືນເຖິງຄວາມສັບ
ສົນຂອງປະເທດທ່ານວ່າ "ເປັນເວລາເຄິ່ງສັດຕະວັດ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍອມຈໍານົນ ຕໍ່ການ
ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນຂອງພວກເຮົາເອງ ແລະ ຖ່ານໄຟທີ່ເຫລືອຂອງຄວາມຂຸ່ນ
ເຄືອງ, ຄວາມເຈັບປວດຈາກການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ, ຖ່ານໄຟຂອງຄວາມແຄ້ນເຄືອງ
ຍັງເປັນໄຟສຸມອັນຮ້ອງແຮງຢູ່ນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ດັບມອດມັນໃຫ້ໝົດໄປ."
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມເຄັ່ງເຕັງຜ່ອນຄາຍລົງ ແລະເພື່ອກຽມຕົວໃຫ້ແກ່ຊາວໂຄລອມເບຍ
ມີອານາຄົດອັນດີກວ່າເກົ່າ ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ Santos ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການ
ຝຶກອົບຮົມ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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