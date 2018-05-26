ປະທານາທິບໍດີໂຄລອມເບຍ ທ່ານຮວນ ມານູຍແອລ ແຊນໂຕສ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກ
ວານນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຈະກາຍເປັນ ພາຄີໂລກຂອງອົງການເນໂຕ ໃນອາເມຣິກາ
ລາຕິນ ປະເທດທຳອິດ ເລີ້ມໃນອາທິດໜ້ານີ້.
ໃນການຄຳປາໄສຜ່ານທາງໂທລະພາບ ຈາກທຳນຽບປະທານາທິບໍດີນາຣິໂນ ແລະຢູ່
ໃນການຂຽນຂໍ້ຄວາມ ລົງທາງທວິດເຕີນັ້ນ ທ່ານແຊນໂຕສ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະເຮັດ
ໃຫ້ເປັນທາງການຢູ່ນະຄອນບຣັສເຊີລໃນອາທິດໜ້າ ແລະນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ທີ່
ໂຄລອມເບຍໄດ້ເຂົ້າເປັນພາຄີໂລກຂອງອົງການເນໂຕ້. ພວກເຮົາຈະເປັນປະເທດດຽວ
ໃນອາເມຣິກາລາຕິນ ທີ່ໄດ້ຮັບກຽດດັ່ງກ່າວນີ້.”
ທ່ານແຊນໂຕສ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລຂະແໜງສັນຕິພາບໃນປີ 2016 ທີ່ໄດ້ເຊັນ
ສັນຍາສະຫງົບເສິກກັບພວກກະບົດ ກຳລັງປະຕິວັດປະກອບອາວຸດໂຄລອມເບຍ ທີ່ເອີ້ນ
ຫຍໍ້ວ່າ FARC ນັ້ນ ກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຈະປັບປຸງພາບພົດຂອງໂຄລອມ
ເບຍ ໃນເວທີສາກົນ.
ໂຄລອມເບຍ ແລະອົງການເນໂຕ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ໃນການເປັນພາຄີເມື່ອເດືອນພຶດສະ
ພາປີ 2017 ຫຼັງຈາກໄດ້ສະຫລຸບຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບກັບກຸ່ມກະບົດ FARC ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ
ນີ້ເປັນພັກການເມືອງ.
ຂົງເຂດຂອງການຮ່ວມມື ແມ່ນຮວມທັງຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດ ຄວາມປອດໄພ
ທາງທະເລ ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະການເຊື່ອມໂຍງ ໃສ່ກຸ່ມຈັດຕັ້ງອາຊະຍາກຳ ແລະການ
ສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະສະມັດຕະພາບ ຂອງກຳລັງທະ ຫານໂຄລອມເບຍ ອີງຕາມຖະ
ແຫຼງການ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ຢູ່ໜ້າເວັບໄຊຂອງອົງ ການເນໂຕ.
ນອກຈາກໂຄລອມເບຍແລ້ວ ລາຍຊື່ຂອງອົງການເນໂຕ ຍັງຮວມທັງ ອັຟການິສຖານ
ອອສເຕຣເລຍ ອີຣັກ ຍີ່ປຸ່ນ ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ມົງໂກເລຍ ນິວຊີແລນ ແລະປາກິສ
ຖານ ໂດຍຖືວ່າເປັນ “ພາຄີຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ” ຫຼືເວົ້າສັ້ນໆວ່າ “ພາຄີໂລກ.”
ແຕ່ລະປະເທດ “ໄດ້ພັດທະນາແຜນການຮ່ວມມື ການເປັນພາຄີຂອງຕົນ” ກັບກຸ່ມພັນ
ທະມິດ 29 ປະເທດ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດ. ຫລາຍໆປະເທດ ໄດ້ປະກອບ
ສ່ວນຢ່າງສຳຄັນ ຕໍ່ການປະຕິບັດງານອົງການເນໂຕ.
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