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ໂຄ​ລົມ​ເບຍ ສັງ​ຫານ​ຫົ​ວ​ໜ້າ ກຸ່ມຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ​

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຄ​ລົມ​ເບຍ ທ່ານ​ ອີ​ວານ ດູກ ກ່າ​ວທີ່​ໂຮງ​ຮຽນທ​ະ​ຫານ ໂຮ​ເຊ ມາ​ເຣຍ ກອກ​ໂດ​ວາ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ບາ​ໂກ​ຕາ ວັນ​ທີ 17 ທັນ​ວາ, 2018.

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ທະ​ຫານ​ ໂຄ​ລົມ​ເບຍ ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຫົວ​ໜ້າ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ຜູ້​ທີ່ໄດ້ປະ​ຕິ​
ເສດ​ທີ່​ຈະປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກລົງສັນ​ຕິ​ພາບ ​ທີ່ກຸ່ມ​ກະ​ບົດ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ບານ
​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ໃນ​ປີ 2016.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຄ​ລົມ​ເບຍ ທ່ານ​ ອີ​ວານ ດູກ ໄດ້ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ມື້​ນີິ້​ໃນ​
ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທີ່​ຫຼ່ຽນ​ໄຫຼ​ລນັ້ນ ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກອນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ກັນວ່າ ​ທ້າວ ໂຣດ​ຣິກ​ໂກ
ກາ​ເດ​ເຕ ນຶ່ງ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນຕາຢ້ານ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ລັດ​ທິກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​
ຂອງ​ເຮົານັ້ນ ໄດ້ລົບ​ລ້າງ​ໄປ​ແລ້ວ.”

ທ້າວ​ ກາ​ເດ​ເຕ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 52 ປີນັ້ນ ໄດ້​ເປັນ​ຜູ​ນຳ ກຳ​ລັງ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ປະ​ກອບ​ອາ​ວຸດ
(FARC) ອະ​ດີດ​ຝ່າຍ​ຊ້າຍ​ກຸ່ມກອງ​ໂຈນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ອາ​ວຸດ ແລະ​ໄດ້​
ຫັນ​ປ່ຽນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ພັກການ​ເມືອງ ກຳ 10 ບ່ອນ​ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ ​ກິ​ລ​ເລ​ໂມ ໂບ​ເຕ​ໂຣ ກ່າວ​ວ່າກອງ​ໂຈນ​ເກົ້າ​ຄົນ
ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ແລະ​ພວກ​ກະ​ບົດ​ອື່ນໆໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ດຽວ​ກັນ​ຢູ່​
ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ກາ​ເກີ​ຕາ ທີ່ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ທ້າວ ​ກາ​ເດີເຕ ນັ້ນ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກ່າວ​ວ່າ ທ້າວ​ກາ​ເດເຕ ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຮວມ​ເອົາ​ພວກກະ​ບົດ​ອື່ນໆ
ເພື່ອ​ຕັ້ງ​ກຸ່ມ​ກະ​ບົດໃໝ່.

ທ້າວ​ກາ​ເດເຕ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ ດົນຫຼາຍ​ປີ ທີ່​ເປັນ​ຜົນ​
ເຮັດ​ໃຫ້ກຸ່ມ FARC ວາງ​ອາ​ວຸດ ແຕ່​ລາວ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​
ດັ່ງ​ກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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