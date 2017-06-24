ກະບົດ ຝ່າຍຊ້າຍ ໂຄລອມເບຍ ປ່ອຍນັກຂ່າວ ເນເທີແລນ ສອງຄົນ

ພວກກະບົດຝ່າຍຊ້າຍໃນໂຄລອມເບຍ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ປ່ອຍນັກຂ່າວເນເທີແລນ
2 ຄົນ ທີ່ຖືກລັກພາໂຕໄປໃນຕົ້ນອາທິດນີ້.
ການປະກາດຜ່ານທາງ Twitter ໂດຍຫ້ອງການສືບສວນກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກ
ຂອງລັດຖະບານໂຄລອມເບຍ ກ່າວວ່າ ນັກຂ່າວ Derk Johannes Bolt ແລະມື
ກ້ອງ Eugenio Ernest Marie Follender ໄດ້ຖືກນຳໄປມອບໃຫ້ແກ່ຄະນະຜູ້
ແທນສິດທິມະນຸດຂອງໂຄລອມເບຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງລັດ Norte de
Santander. ຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງທາງ Twitter ຂອງກຸ່ມກະບົດມາກຊິສ ELN ແຫ່ງ
ໂຄລອມເບຍ ກ່າວວ່າ ບຸກຄົນທັງສອງໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວແລ້ວ ແລະກໍຢູ່ໃນສະພາບທີ່
ດີທີ່ສຸດ.
ບຸກຄົນທັງສອງໄດ້ຖືກລັກພາໂຕໄປໃນວັນຈັນແລ້ວ ໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງ
ເໜືອຂອງປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງພູແອນດິສແຫ່ງນີ້.
ELN ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມກະບົດທີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບ 2 ໃນໂຄລອມເບຍ ກຳລັງຢູ່ໃນລະ
ຫວ່າງການເຈລະຈາກັບລັດຖະບານ ເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາຫ້າ
ທົດສະວັດແລ້ວນັ້ນ.
FARC ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມກະບົດທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງໂຄລອມເບຍ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ
ສັນຕິພາບກັບລັດຖະບານໃນປີກາຍນີ້.
ພວກກະບົດຝ່າຍຊ້າຍເລີ້ມເຮັດສົງຄາມກອງໂຈນເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານໂຄລອມ
ເບຍ ໃນປີ 1964 ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫລາຍກວ່າ 220,000 ຄົນ. ພວກເຂົາ
ໄດ້ນຳໃຊ້ການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດແລະການລັກພາໂຕຮຽກຄ່າໄຖ່ເພື່ອຫາເງິນສະໜັບສະໜຸນການເຮັດສົງຄາມຂອງພວກເຂົາ.
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