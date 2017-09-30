ການຢຸດຍິງ ຢູ່ ໂຄລອມເບຍ ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບ ໃນວັນອາທິດນີ້

ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງສອງຝ່າຍ ທີ່ບັນລຸກັນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ລະຫວ່າງລັດຖະບານໂຄລອມ
ເບຍແລະພວກກອງໂຈນກຸ່ມສຸດທ້າຍຂອງປະເທດ ຄືກອງທັບປົດປ່ອຍຊາດ ທີ່ເອີ້ນ
ຫຍ້ໍວ່າ ELN ຈະເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນວັນອາທິດມື້ອື່ນນີ້.
ຫົວໜ້າຂອງກຸ່ມ ELN ທ່ານ Nicolas Rodriguez ທີ່ມີຊື່ຫຼິ້ນວ່າ Gabino ໄດ້ນຳ
ວີດີໂອອອກເຜີຍແຜ່ທາງອິນເຕີແນັດ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍສັ່ງໃຫ້ພວກກະບົດບໍ່
ໃຫ້ທຳການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ອນໜ້າການຢຸດຍິງ ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ມື້ນີ້ ວັນທີ 20 ກັນຍາ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສັ່ງໃຫ້ກຳລັງທັງໝົດ ໃນທົ່ວປະ
ເທດ ຢຸດເຊົາການບຸກໂຈມຕີທັງໝົດ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງສອງຝ່າຍ
ທີ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ໂຄລອມເບຍ ແລະ ກອງທັບປົດ
ປ່ອຍຊາດ ແລະຈະເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເວລາສູນໂມງ ຫຼືທ່ຽງຄືນຂອງວັນທີ 1
ຕຸລາ ໄປຈົນຮອດເວລາທ່ຽງຄືນ ຂອງວັນທີ 9 ມັງກອນປີ 2018.”
ໃນການນັ່ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ແລັບທັອບ ແລະເວົ້າວິທະຍຸສະໜາມຂອງ
ພວກກອງໂຈນ ພ້ອມກັບພວກກະບົດປະກອບອາວຸດ ທີ່ໃສ່ໜ້າກາກຈຳນວນນຶ່ງ
ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆນັ້ນ ທ່ານ Rodriguez ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພວກກະບົດຈຳ
ນວນ 1,500 ຄົນຂອງກຸ່ມ ELN ຈະເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງ ບໍ່ໃຫ້ໂຈມຕີ ທະຫານລັດຖະ
ບານຫລືການບຸກໂຈມຕີໃດໆ ທີ່ໄດ້ຖືກຫ້າມ ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ