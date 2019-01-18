ການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ ດ້ວຍລົດກະບະ ໃສ່ສະຖາບັນຕຳຫຼວດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ຢູ່ປະເທດໂຄລອມເບຍ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 21 ຄົນ ແລະບາດເຈັບ 68 ຄົນ.
ປະທານາທິບໍດີໂຄລອມເບຍ ທ່ານອີວານ ດູເກ ໄດ້ຍົກເລີກການປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງໂຄລອມເບຍແລະອອກເດີນທາງໃນທັນທີໄປຢ້ຽມບ່ອນໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດ ໃກ້ໆນະຄອນຫຼວງໂບໂກຕ້າ.
ທ່ານດູເກ ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນການໂຈມຕີ ບໍ່ພຽງແຕ່ຕໍ່ພວກຊາວໜຸ່ມ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ຫຼືຕຳຫຼວດເທົ່ານັ້ນ. ມັນຍັງເປັນການໂຈມຕີຕໍ່ສັງຄົມນຳດ້ວຍການກະທຳຂອງ ພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ປ່ວງບ້າຈຸນີ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະເຮັດໄປໂດຍທີ່ບໍ່ຖືກລົງໂທດ.”
ທ່ານຄິມເບີລີ ບຣາຍເອີ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບກິດຈະການລາຕິນອາເມຣິກາ ກໍໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວແລະເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດຂໍສົ່ງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈໄປຍັງຜູ້ເຄາະຮ້າຍແລະຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ.
ລົດກະບະທີ່ບັນຈຸລະເບີດ ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປຕຳປະຕູທາງເຂົ້າໂຮງການ ໂຮງຮຽນຕຳຫຼວດ ທີ່ຢູ່ທາງໃຕ້ຂອງນະຄອນຫຼວງ ທັງໆທີ່ທາງເຂົ້າດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຍາມຢູ່ເຕັມ ພ້ອມທັງໝາສືບກິ່ນລະເບີດ.
ພວກໄອຍະການໂຄລອມເບຍ ໄດ້ລະບຸໂຕຄົນຂັບລົດແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີກຸ່ມໃດອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບເທື່ອ.
ແຕ່ກຸ່ມກະບົດ ENL ໄດ້ເພີ້ມການໂຈມຕີ ຕໍ່ພວກຕຳຫຼວດ ນັບແຕ່ການເຈລະຈາສັນຕິພາບໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ເວລາພວກກະບົດໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບເອົາການຮຽກຮ້ອງຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ປ່ອຍພວກໂຕປະກັນທັງໝົດ.
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