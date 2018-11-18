ຢ່າງໜ້ອຍ 40 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຊີເຣຍ ໂດຍການນຳພາຂອງແນວໂຮມສະຫະລັດ
ອີງຕາມສື່ມວນຊົນຊີເຣຍ ແລະກຸ່ມສັງເກດການຝ່າຍຄ້ານສິດທິມະນຸດ ທີ່ມີຫ້ອງການ
ຢູ່ໃນອັງກິດ.
ການໂຈມຕີທາງອາກາດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ ຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານ
ອາບູ ຮູສນ໌ ໃກ້ກັບເມືອງຮາຈິນ. ຂົງເຂດນີ້ຮູ້ກັນວ່າ ເດຣ ແອລ-ຊໍຣ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊາຍແດນ
ກັບອີຣັກ.
ການນຳພາແນວໂຮມສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຢືນຢັນລາຍງານເທື່ອ. ຮອງຜູ້ບັນຊາການ
ນາຍພົນຕີ ຄຣິສໂຕເຟີຣ ກີກາ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີວ່າ ການສູ້ລົບເປັນທີ່ “ຍາກລຳ
ບາກ” ດັ່ງທີ່ໄດ້ຄາດໝາຍໄວ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຄຶດເລີຍວ່າ ການສູ້ລົບນີ້ຈະງ່າຍ. ພວກເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຈຳນວນ
ນຶ່ງຂອງນັກລົບທີ່ໄດ້ເສຍສະລະທີ່ສຸດ ແລະເຂົາເຈົ້າມີເວລາຫຼາຍໃນການກະກຽມ.
ທ່ານກັຕຕາ ອາບູ ດຽບ ນັກເສດຖະສາດການເມືອງ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລປາຣີ ກ່າວຕໍ່
ວີໂອເອ ວ່າ ສະພາບອາກາດບໍ່ດີ ແລະຂີ້ເຝື້ອປົກຄຸມໃນສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ໃຫ້
ເວລາແກ່ພວກທະຫານບ້ານພະຍາຍາມທີ່ຈະນຳເອົາດິນແດນທີ່ເສຍໄປນັ້ນຄືນມາ ຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ການສູ້ລົບທາງໜ້າດິນຍາກຂຶ້ນ.
ທ່ານຣາມີ ອັບແດລ ຣາຮມາລ ຂອງຫ້ອງການສັງເກດການສິດທິມະນຸດລາຍງານເຖິງ
ການເສຍຊີວິດ ກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນການເສຍຊີວິດທີ່ມີຈຳນວນສູງທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ແນວໂຮມ
ໄດ້ເລີ້ມທຳການໂຈມຕີຢູ່ໃນເຂດໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານກ່າວວ່າ ການໂຈມ
ຕີທາງອາກາດໄດ້ສັງຫານພວກນັກລົບອິສລາມປະມານ ສາມສິບຄົນ ພ້ອມດ້ວຍບັນ
ດາພົນລະເຮືອນ ແລະສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ຜູ້ສັງເກດການຊີເຣຍກ່າວວ່າ ກຳລັງຊີເຣຍໄດ້ຄວບຄຸມເອົາຄືນທີ່
ໝັ້ນບ່ອນສຸດທ້າຍຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຊີເຣຍ ເມືອງຕູລູລ ອາລ-ຊາຟາ
ລະຫວ່າງແຂວງດາມັສກັສ ແລະສເວດາ. ຜູ້ສັງເກດການກ່າວວ່າ ດິນແດນໄດ້ອ້າງເອົາ
ໂດຍທະຫານ ຫຼັງຈາກພວກຫົວຮຸນແຮງ IS ໄດ້ຖອນໂຕ ແລະມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ຕາເວັນ
ອອກເຂົ້າສູ່ທະເລຊາຍ.
ອົງການຂ່າວຊີເຣຍ ຊານາ ຍັງໄດ້ລາຍງານເຖິງການປ່ຽນແປງ ວ່າພວກທະຫານກຳ
ລັງກວດລ້າງເຂດດັ່ງກ່າວທີ່ມີພວກຈີຮາດຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
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