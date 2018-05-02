ກຳລັງແນວໂຮມ ເລີ່ມການຕໍ່ສູ້ ຄືນໃໝ່ ເພືື່ອ ຂັບໄລ່ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ອອກຈາກເມືອງ ເດຍ ອາລ-ຊົວ

ກຳລັງຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະລັດ ໄດ້ເປີດສາກໂຈມຕີ
ເພື່ອຂັບໄລ່ກຸ່ມລັດອິສລາມອອກຈາກທີ່ໝັ້ນ ແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາທີ່ເມືອງ
ເດຍ ອາລ-ຊົວ (Deir al-Zour).
ກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດກັບກອງກຳລັງຊາວເຄີດ ແລະ
ທະຫານບ້ານອາຣັບ ໃນກອງກຳລັງແນວໂຮມຂອງໂລກ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ
ໄດ້ເລີ້ມການປະຕິບັດງານບຸກໂຈມຕີຄືນອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ ຍ້ອນການບຸກໂຈມຕີ
ຂອງເທີກີໃນເດືອນມັງກອນ ຕໍ່ເຂດອາຟຣິນ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ
ຊີເຣຍ.
ກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ທຳການໂຈມຕີເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ເມື່ອສອງສາມອາ
ທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊັບຊ້ອນກຳລັງຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ອີງ
ໂຄສົກຂອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ທ່ານລິລວາ ອາລ-ອັບດາລລາ ໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານອັບດາລລາ ກ່າວວ່າ “ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຍັງມີໜ້າຄວບຄຸມຈຸດສຳຄັນໆ ໃກ້
ກັບຊາຍແດນອີຣັກ ທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວພະຍາຍາມຮັກສາໄວ້ເປັນທີ່ໝັ້ນຂອງຕົນເພື່ອ
ວາງແຜນໂຈມຕີຢູ່ໃນທົ່ວໂລກແລະຂະຫຍາຍເຂດແດນຂອງຕົນເຂົ້າໄປໃນຊີເຣຍ
ແລະອີຣັກ.”
ສະພາທະຫານຂອງເມືອງເດຍ ອາລ-ຊົວ ກຳລັງທຳການສູ້ລົບພາຍໃຕ້ການບັງ
ຄັບບັນຊາຂອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ. ຜູ້ບັນຊາການອາເມັດ ອາບູ ຄາວລາ
ກ່າວວ່າ ຕົນໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ແລະກອງທັບອີຣັກ ເພື່ອເອົາຊະນະ
ຕໍ່ພວກນັກລົບລັດອິສລາມ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງແຮເທີ ນາວເອີດ ໄດ້ທຳ
ນາຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ການສູ້ລົບຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່
ພວກເຮົາແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ