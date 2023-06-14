ເປັນເວລາໄດ້ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ນັບແຕ່ມີການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງໄທ ທີ່ໄດ້ເຫັນບັນດາພັກຝ່າຍຄ້ານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງເດັດດ່ຽວ ແຕ່ກໍມີຄຳຖາມຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ແລ້ວວ່າ ຜູ້ຊະນະຈະມີໂອກາດໄດ້ປົກຄອງປະເທດ ຫຼືບໍ່.
ສຳລັບຊາວໄທຫຼາຍຄົນແລ້ວ ການເລືອກຕັ້ງນີ້ແມ່ນຖືວ່າເປັນປະຕູສູ່ຍຸກການເມືອງໃໝ່ ແລະການສິ້ນສຸດຂອງຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທີ່ມີມາຫຼາຍປີ ທີ່ຂີດໝາຍດ້ວຍການປົກຄອງຂອງທະຫານ, ຄວາມບໍ່ສະຫງົບທາງການເມືອງ ແລະສະພາບເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳ.
ຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ເລືອກເອົາພັກກ້າວໄກ ທີ່ນຸ່ງເສື້ອສີສົ້ມ ແລະນໍາພາໂດຍທ່ານພິທາ ລິ້ມຈະເຣີນຣັດ ເພື່ອນໍາພາລັດຖະບານຊຸດຕໍ່ໄປ.
ໂດຍໄດ້ຮັບ 151 ບ່ອນນັ່ງ ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 500 ບ່ອນນັ່ງຂອງສະພາຕ່ຳ ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ລື່ນພັກອື່ນທັງໝົດ, ພັກດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານປະສົມກັບພັກຝ່າຍຄ້ານອີກ 7 ພັກຂຶ້ນມາ ລວມທັງພັກເພື່ອໄທຊຶ່ງເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ເຄີຍໄດ້ຊະນະມາກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 312 ບ່ອນນັ່ງ.
ແຕ່ເພື່ອຈະສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໄດ້ນັ້ນ ພັກດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຄວບຄຸມບ່ອນນັ່ງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາຕ່ຳ ບວກກັບໃນສະພາສູງອີກ 250 ບ່ອນນັ່ງ ຊຶ່ງສະມາຊິກໃນທີ່ນັ້ນ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍພວກທະຫານ. ພັກທີ່ວ່ານີ້ ຍັງລໍຖ້າເບິ່ງວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະມາຊິກສະພາສູງຢ່າງພຽງພໍ ຫລືບໍ່ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ບ່ອນນັ່ງທັງໝົດ 376 ບ່ອນນັ່ງ.