ໄອຍະການໃຫຍ່ ສະຫະລັດ ຮັບຮອງເຫັນດີເອົາຂໍ້ກ່າວຫາທຳອິດ ໃນການສືບສວນ ສອບສວນ ຣັດເຊຍ

ໄອຍະການໃຫຍ່ລັດຖະບານກາງ ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງເຫັນດີກັບຂໍ້ກ່າວຫາ
ທຳອິດ ໃນການສືບສວນສອບສວນກ່ຽວກັບອິດທິພົນຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ການເລືອກຕັ້ງ
ຂອງ ສະຫະລັດ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວທີ່ສຳຄັນຫຼາຍແຫ່ງ.
ການດຳເນີນການຂອງໄອຍະການໃຫຍ່ ທີ່ມີຜົນມາຈາກການສອບສວນ ນຳໜ້າໂດຍ
ໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ມໍລເລີໄດ້ຖືກລາຍງານກ່ອນໝູ່ ໂດຍອົງການ
ຂ່າວ CNN ໃນຕອນແລງຂອງວັນສຸກທີ່ຜ່ານ ມາ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຢໍ້າຄຳເວົ້າຂອງ
ແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆວ່າ ຜູ້ໃດທີ່ຖືກ ກ່າວຫາ ແມ່ນອາດຈະຖືກກັກຕົວໄວ້ ໃນວັນຈັນມື້ອື່ນ
ນີ້ກໍເປັນໄດ້. ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ ແນ່ນອນແມ່ນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ.
ອົງການຂ່າວ ຣອຍເທີ, ໜັງສືພິມ ວໍລສຕຣີດ ເຈີໂນ ແລະ ໂທລະພາບ NBC ໄດ້ລາຍ
ງານຂ່າວທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນເວລາຕໍ່ມາ. ລາຍງານທຸກໆຄັ້ງ ແມ່ນໄດ້ຖືກອ້າງອີງຈາກແຫຼ່ງ
ຂ່າວທີ່ບໍ່ອອກຊື່.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເດີນທາງໄປ ຢ້ຽມຢາມສະໂມ
ສອນກິລາ ກ໊ອລຟ ແຫ່ງຊາດ ທຣຳ ຂອງທ່ານ ໃນ ເມືອງ ສເຕີລິງ, ລັດ ເວີຈິເນຍ. ຂໍ້
ຄວາມຂອງທີ່ຂຽນໃນ Twitter ສາມຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ອ້າງເຖິງ
ລາຍງານຕ່າງໆນັ້ນ.
ໃນຕອນແລງຂອງວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ ຄວາມໃນສື່ສັງ
ຄົມເຊື່ອມໂຍງກັບບົດລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ New York Post ທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ ວິທີທີ່
ກຸ່ມຂອງທ່ານນາງ ຮິລລາຣີ ໄດ້ເຮັດສຳລັບ ການອອກຂ່າວຫຼອກລວງ ກ່ຽວກັບ
ຣັດເຊຍ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນໃດໆ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະກຳ ຂອງທ່ານ
ປະທານາທິບໍດີໃນວັນເສົາວານນີ້, ແຕ່ນັກຂ່າວວີໂອເອໄດ້ ເຫັນທ່ານເດີນທາງອອກ
ຈາກລະບຽງບ້ານພັກທິດເໜືອ, ນຸ່ງໂສ້ງຂາ ຍາວ, ໃສ່ເສື້ອກັນລົມ, ໃສ່ສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າ
ຈະເປັນເກີບຕີກ໊ອລຟ ສີຂາວ ແລະ ໃສ່ໝວກແກັບ ກ່ອນຍ່າງຂຶ້ນລົດຄັນສີດຳ ສຳລັບ
ການເດີນທາງ ຍາວ 40 ນາທີໃນຂະບວນລົດປະທານາທິບໍດີ ໄປຫາສະໂມສອນສ່ວນ
ຕົວຂອງທ່ານຕາມແມ່ນໍ້າ ໂພໂຕແມັກ.
ໂທລະພາບ CNN ໄດ້ລາຍງານວ່າ ບັນດາໄອຍະການທີ່ກຳລັງເຮັດ ວຽກ ກ່ຽວກັບ ກຸ່ມ
ຂອງທ່ານ ມໍລເລີ ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ ສານໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໃນ
ວັນສຸກທີຜ່່ານມາ, ບ່ອນທີ່ບັນດາ ໄອຍະການໃຫຍ່ພົບປະກັນເພື່ອຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ.
ທ່ານ ມໍລເລີ ໄດ້ເກັບຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການສອບສວນໄວ້ຢ່າງເປັນ ຄວາມລັບ ແລະ
ໂຄສົກຄົນນຶ່ງສຳລັບຫ້ອງການຂອງທ່ານ ມໍລເລີ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນ
ກ່ຽວກັບ ລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບ ການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ.
ທ່ານ ມໍລເລີ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນການເປັນໄອຍະການພິເສດໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່
ຜ່ານມາ, ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກອະດີດຜູ້ອຳນວຍການອົງການ FBI ທ່ານ ເຈມສ ໂຄມີ
ໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ, ເພື່ອສຳຫຼວດ ການກ່າວຫາຕ່າງໆ ທີ່ການໂຄສະນາຫາ
ສຽງຂອງທ່ານ ທຣຳ ອາດສົມ ຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ ຣັດເຊຍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະໃນການ
ເລືອກຕັ້ງ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ສອບສວນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ວ່າ ປະທານທິບໍດີອາດ
ໄດ້ພະຍາຍາມແຊກແຊງ ການສືບສວນສອບສວນ ຣັດເຊຍ.
ການສອບສວນນີ້ ຍັງໄດ້ກວດສອບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນສາຍພົວພັນ ທາງການເງິນ
ລະຫວ່າງ ທຸລະກິິດຕ່າງໆຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ບັນ ດາສະມາຊິກຂອງການໂຄສະນາ
ຫາສຽງທ່ານ ທຣຳ, ແລະ ການແນະ ນຳຊັກຊວນຕ່າງປະເທດ ດຳເນີນໂດຍອະດີດປະ
ທານການໂຄສະນາ ຫາສຽງຂອງທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານ ພໍລ ແມນນາຝອດ ແລະ ອະດີດຜູ້
ຊີ້ນຳດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດທ່ນາ ໄມໂຄລ ຟລິນ ນຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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