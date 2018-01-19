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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະພາຕໍ່າ ຮັບຜ່ານ ມາດຕະການ ການໃຊ້ຈ່າຍ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນ ການປິດລັດຖະບານ

ປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານພອລ ຣາຍອັນ ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກ ລັດວິສຄອນຊິນ ຍ່າງໄປຫ້ອງສະພາຕໍ່າ ເພື່ອລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ການອະນຸມັດ ການໃຊ້ຈ່າຍ ເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ການປິດ ລັດຖະບານກາງ.

ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ເສັດ​ສິ້ນ​ການ​ປະຊຸມ​ໃນຕອນແລງ​ວັນ​ພະຫັດ
ວານ​ນີ້ ໂດຍປາດ​ສະ​ຈາກ​ການ​ລົງຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຮັບ​ເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ໃຫ້​ທຶນ​ແກ່​ການ
ປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານ​ ​ກາຍ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້.

ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ​ຈະ​ເລີ້ມອະພິປາຍກັນອີກ ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ສຸກມື້​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ
​ຮ່າງ​ກົດໝາ​ຍທີ່​ທາງ​ສະພາ​ຕໍ່າ ໄດ້ຮັບຜ່ານ ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້.

​ມາດ​ຕະການ​ດັ່ງກ່າວ ໄດ້​ມີການຮັບຮອງເອົາ ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ 230 ຕໍ່ 197​.

ບັນດາ​ສະມາຊິກສະພາ ​ມີ​ທາງ​ເລືອກຢູ່ສອງທາງ ຄື ​ເຫັນ​ພ້ອມກັບມາດຕະ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ
​ຊົ່ວຄາວ​ເປັນເວລານຶ່ງ​ເດືອນທີ່​ຮູ້​ກັນ​ຢູ່​ລັດຖະສະພາວ່າ CR ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍປິດ​ບາງສ່ວນ​
ຂອງ​ລັດຖະບານ​ຈົນ​ກວ່າຈະສາມາດ​ຕົກລົງກັນໄດ້ໃນເລື່ອງການໃຊ້ຈ່າຍ.

ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ບໍ່​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ ​ຕໍ່​ຮ່າງ​ກົດໝາຍນີ້ ຈຶ່ງບັງ
​ຄັບການ​ເຈລະຈາກັນ​ລະຫວ່າງ ປະທານ​ສະພາ​ຕໍ່າ​ທ່ານ ​ພອລ ຣາຍອັນ ​ແລະ​ກຸ່ມນິຍົມ
ແນວທາງ​ເດີມອິດສະຫຼະພາບ ຂອງ​ສະພາ​ຕໍ່າ ​ເພື່ອ​ຄໍ້າປະກັນວ່າ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍທີ່​ຈະ​ມີ
ການຮັບຮອງເອົາ. ປະທານຂອງກຸ່ມອິດສະຫຼະພາບໃນ​ສະ ພາ​ຕໍ່າ ທ່ານ​ມາກ ມີ​ດາວ​ສ໌
​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ ຕໍ່ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ອະນາຄົດ​ກ່ຽວກັບການໃຫ້​ທຶນສະ
ໜັບສະໜຸນ​ກອງ​ທັບ​ແລະ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ທີ່​ພວກນິຍົມແນວ​ທາງ​ເດີມເຫັນ
ພ້ອມນຳນັ້ນ.

Drive to Fund US Government Hits Immigration Speed Bump
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ສະມາຊິກ​ສະພາ​ຕໍ່າ ທ່ານ​ຣອລ ລາບຣາດໍ ຈາກກຸ່ມອິດສະຫຼະພາບ ກ່າວເຖິງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ
ໝາຍ​ຂອງຄະນະ​ຜູ້ນຳ ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງຂອງທ່ານ ຊຶ່ງເປັນຜູ້
ຮ່ວມ​ສະເໜີກັບປະທານຄະນະກຳມະການ​ຍຸຕິ​ທຳ​ຂອງສະພາ​ຕໍ່າ ທ່ານ​ບອບ ກູດ​ແລັດ
​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ. ຮ່າງ​ກົດໝາຍນີ້ແມ່ນ​ຮວມ​ທັງ ການແກ້ໄຂຢ່າງ​ຖາວອນທາງ
ດ້ານນິຕິບັນຍັດ ​ຕໍ່​ໂຄງການພວກເດັກນ້ອຍ​ທີ່​ເຂົ້າ​ມາໃນສະຫະລັດບໍ່​ມີ​ເອກ​ກະສາ​ນ ຫຼື
ດາກາ.

ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານຈອນ ທູນ ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກກັນ ຈາກລັດຊາວດາໂກຕາ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນຂະນະທີ່ປະເຊີນໜ໊າກັບເສັ້ນຕາຍງົບປະມານ ການປິດລັດຖະບານ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານຈອນ ທູນ ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກກັນ ຈາກລັດຊາວດາໂກຕາ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນຂະນະທີ່ປະເຊີນໜ໊າກັບເສັ້ນຕາຍງົບປະມານ ການປິດລັດຖະບານ.

ໃນ​ເດືອນ​ກັນຍາປີກາຍ ປະທານາທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ​ໄດ້​ສັ່ງໃຫ້ຍຸຕິ​ ໂຄງການຂອງ​ລັດ
ຖະບານທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ທີ່​ໄດ້​ປົກ​ປ້ອງ​ບັນດາ​ຊາວໜຸ່ມ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່​ບໍ່​ມີເອກ​ກະສາ​ນຜູ້​
ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ເຂົ້າ​ມາສະ​ຫະລັດຢ່າງ​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ໃນຂະນະທີ່ຍັງ ​ເປັນເດັກນ້ອຍ​ຢູ່ນັ້ນ.

ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານລິນເຊ ກຣາມ ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດຊາວຄາໂຣລາຍນາ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນຂະນະຍ່າງໄປຫ້ອງການສະພາສູງ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານລິນເຊ ກຣາມ ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດຊາວຄາໂຣລາຍນາ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນຂະນະຍ່າງໄປຫ້ອງການສະພາສູງ.

ສະມາຊິກສະພາ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດໄດ້​ຊຸກຍູ້​ໃຫ້ຮ່າງ​ກົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍ​ຊົ່ວຄາວຮວມ​ການແກ້ໄຂຕໍ່ພວກດາກາ 800,000 ຄົນຜູ້​ທີ່​ຈະ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ຄຸ້​ມຄອງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​
ຈາກການ​ຖືກ​ເນລະ​ເທດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 5 ​ເດືອນ​ມີ​ນາຈະ​ມາ​ເຖິ​ງນີ້ນອກຈາກວ່າ ສະພາ
ຈະເອົາມາດຕະການ.

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