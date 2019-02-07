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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເວລາກຳລັງຈະໝົດລົງ ສຳລັບຂໍ້ຕົກ​ລົງ​ເລື້ອງຊາຍ​ແດນ ສະ​ຫະ​ລັດ

ຈາກ​ຊ້າຍ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ຈອນ ໂຮ​ເວີນ ສັງ​ກັດພັກ​ຣີ​ພັບ​ບລິ​ກັນ ຈາກ​ລັດ​ດາ​ໂກ​ຕາ​ເໜືອ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ​ທ່ານ​ທອມ ເກ​ຣ​ຟ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ຈາກ​ລັດຈໍ​ເຈຍ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ກຳ​ລັງ​ພາ​ກັນ​ເຮັດ​ວ​ຽກ ​ເພື່ອ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ການ​ປິດ​ພາກ​ສ່ວນຫ້ອງ​
ການລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່ອອກ​ມາ​ຈາກ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປິດ​ລັບ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ໂດຍຢືນ​ຢັນ​ວ່າ
ໄດ້ບັນ​ລຸ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຊາຍ​ແດນ​ໃນອີກ​ບໍ່​ເທົ່າໃດ​ມື້​ທີ່ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ ແຕ່​ໄດ້
​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງລະຫວ່າງ​ທັງສອງ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຍັງ​ມີຢູ່​ໃນພາກ​ສ່ວນ​ປະ​ກອບ​ສະເພາະສຳລັບຂໍ່ຕົກລົງບົ່ມຊ້ອນ.

ທັງສອງ​ພັກ​ຝ່າຍຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ສ້າງໜ້າ​ວຽກຮ່າງ​ແຜນ
ການ​ສົ່ງເສີມຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຊາຍ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດຕ້ອງໃຫ້ເສັດສິ້ນລົງ ກ່ອນ​ໜ້າທຶນຂອງ​
ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ຈ​ະ​ໝົດ​ອາຍຸລົງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 15 ກຸມ​ພານີ້ ໂດຍ​ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລືໃນທາງ​ສ່ວນ​
ໂຕ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ພາ​ສີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ພວກປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນໂດຍສະເພາະ. ກອງປະຊຸມທີ່ວ່ານັ້ນ ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງ​ມື້ຫຼັງ​ຈາກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ
ທ​ຣຳ ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດ​ທຶນ​ຄືນ

ໃໝ່ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ກຳ​ແພງ​ກັ້ນ ​ຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນລະຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດກັບເມັກ​ຊິ​ໂກ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການງົບປະມານ ທ່ານ​ຣິດ​ຈາ​ຣ​ດ໌ ແຊ​ລ​ບີ
ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣິ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ຈາກ​ລັດ​ອາ​ລາ​ບາ​ມາ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກຂ່າວ​ວ່າ "ເວລາຫຍັບ
ໃກ້ເຂົ້າມາ. ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງ. ມີ​ນ້ຳ​ສຽງ​ດີ ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຕ່າງໆ. ​ບັດ​ນີ້
ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ພົບ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກລົງທີ່​ມີ​ເນື້ອ​ຫາ.”

ຄົນ​ມ​່າ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ວັນ​ທີ 26 ທັນ​ວາ 2018.
ຄົນ​ມ​່າ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ວັນ​ທີ 26 ທັນ​ວາ 2018.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ນ້ຳ​ເບີ 2 ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານ​ດິກ ເດີ​ຣ​ບິນ ຈາກ​ລັດ​ອິ​ລ​
ລີ​ນອຍ ກ່າວ​ວ່າ " ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ​ມີ​ຄວ​າມ​ຮູ້​ສຶກ​ກົດ​ດັນ ຢາກ​ໃຫ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນໄດ້ ແລະ
​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າກໍ​ເຊື່ອ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ."

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕໍ່າ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ຈາກ​ລັດ​ເທນເນັ​ສ​ຊີ ທ່ານ​ຈັກ ຟ​ລາຍ​ສແມ
ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສືບຕໍ່ມອງ​ເຫັນ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ດີ. ພວກ​ເຮົາ​ມີແນວ​ຄິດດີ​ຫຼາຍ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ
​ນັ້ນ. ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຈິດໃຈທີ່​ດີຫຼາຍ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ນັ້ນ.”

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກໍໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ ຄວາມ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​
ນຳກັນ​ຍັງມີ ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ແກ້​ໄຂ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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