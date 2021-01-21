ເລື້ອງດິນຟ້າອາກາດ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ກຳແພງຊາຍແດນ ລວມຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍ ຂອງດຳລັດທ່ານໄບເດັນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານຫຼາຍສະບັບ ແລະເອົາມາດຕະການອື່ນໆ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຮັບມື ກັບວິກິດການໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແລະຕ່າວປີ້ນການປ່ຽນແປງດ້ານນະໂຍບາຍຈຳ ນວນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ອອກເປັນກົດໝາຍພາຍໃຕ້ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
“ບໍ່ມີເວລາໃດທີ່ຈະເລີ້ມຕົ້ນ ຄືກັບມື້ນີ້” ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ທີ່ພິທີການລົງນາມ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຖືກສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ.
ລວມຢູ່ໃນຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຍຸຕິການຫ້າມເດີນທາງເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ຕໍ່ປະເທດທີ່ມີຊາວມຸສລິມອາໄສຢູ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຈຳນວນນຶ່ງ, ຮຽກ ຮ້ອງຕໍ່ອົງການຂອງລັດຖະບານກາງຕ່າງໆໃຫ້ເອົາເລື້ອງຄວາມສະເໝີພາບດ້ານ ເຊື້ອຊາດເປັນບູລິມະສິດ, ຢຸດການກໍ່ສ້າງກຳແພງຢູ່ເລາະຕາມຊາຍແດນຕິດກັບເມັກຊິໂກ, ຍົກເລີກການຮັບຮອງເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດ ຄີສໂຕນ ແອັກສ໌ແອລ ວາງທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ, ຕ່າວປີ້ນຄຳສັ່ງຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ເອົາພວກບໍ່ໄດ້ຮັບສັນຊາດ ອອກຈາກການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງຂອງສະຫະລັດ, ແລະເສີມຂະຫຍາຍ ການປົກປ້ອງເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການຖືກຈຳແນກ ບົນພື້ນຖານຂອງການລະບຸໂຕທາງເພດ ຫຼື ລົດສະນິຍົມທາງເພດ.
ທ່ານໄບເດັນ ຍັງໄດ້ລົງນາມໃນໜັງສືຫຼາຍສະບັບ ທີ່ປະກາດວ່າ ສະຫະລັດມີຈຸດປະສົງ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງດ້ານດິນຟ້າອາກາດປາຣີ ແລະຖອນການປະ ກາດຂອງທ່ານທຣຳທີ່ວ່າສະຫະລັດຈະຖອນໂຕອອກຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO.
ກ່ຽວກັບເລື້ອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຕໍ່ເວລາການຫ້າມຂັບໄລ່ອອກຈາກທີ່ພັກຍ້ອນເປັນໜີ້ໃນການຊຳລະຄ່າເຊົ່າຂອງລັດຖະບານກາງ, ອອກຂໍ້ບັງ ຄັບໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກໃນຕຶກອາຄານຂອງລັດຖະບານ ແລະຈັດຕັ້ງສຳນັກງານໃໝ່ຂຶ້ນ ເພື່ອປະສານງານທົ່ວປະເທດ ໃນການຮັບມືກັບໄວຣັສທີ່ໄດ້ເອົາຊີວິດປະຊາ ຊົນໄປແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 400,000 ຄົນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ຄະນະທີ່ປຶກສາຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນຈະເອົາມາດຕະການ ຕື່ມອີກຫຼາຍສິບຢ່າງ ໃນ 10 ວັນຂ້າງໜ້ານີ້.