ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ໄດ້ຖືກນຳກັບຄືນມາໃຊ້ ໃນເວັບໄຊ້ຂອງ ອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ສະຫະລັດ

ຂໍ້ມູນທີ່ຫາຍໄປຈາກເວັບໄຊ້ຂອງອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ສະຫະລັດ ຫຼື EPA ໄດ້ກັບຄືນມາແລ້ວ ແລະ ຖືກປັບປຸງຫຼັງຈາກການຫາຍໄປສີ່ປີພາຍໃຕ້ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ.
ເວັບໄຊ້ຕົວຊີ້ວັດສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງ EPA ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ມີອາກາດທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດເປັນປະຫວັດການ, ຄື້ນຄວາມຮ້ອນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນຄວາມຖີ່ຈາກສອງຄັ້ງຕໍ່ປີ ໃນຊຸມປີ 1960 ມາເປັນ 6 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ໃນຊຸມປີ 2010, ແລະ ລະດັບນໍ້າທະເລໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງເຖິງ 20 ຊັງຕີແມັດໃນເຂດແຄມຊາຍຝັ່ງ.
ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ EPA ທ່ານ ໄມເກິລ ເຣແກນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ດ້ວຍການປັບປຸງຂໍ້ມູນທີ່ເກີນກຳນົດເວລາມາດົນນານນີ້, ຕອນນີ້ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຕົວບົ່ງຊີ້ຊຸດໃໝ່ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ບົ່ງບອກໄດ້ຈະແຈ້ງ, ຮຸນ ແຮງກວ່າເກົ່າ ແລະ ສຸດຂີດ, ຊຶ່ງຈຳເປັນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ.”
ເວັບໄຊ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງຂໍ້ມູນຈາກ 13 ອົງການລັດຖະບານກາງມາລວມກັນ, ພ້ອມກັບຈາກນັກວິຊາ ການ ແລະ ອົງການອື່ນໆ, ກ່ຽວກັບ ທຸກຢ່າງນັບຈາກການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວ ຫາເຂດທີ່ຢູ່ອາ ໄສຂອງພວກນົກໃນລະດູໜາວ.
ການຊີ້ວັດປົກກະຕິແມ່ນໄດ້ນຳກັບຄືນມາ, ລວມທັງອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ລະດັບນໍ້າທະເລ ພ້ອມກັບນໍ້າກ້ອນທີ່ຫຼຸດລົງ.
ສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຕົວບົ່ງຊີ້ໃໝ່ຫຼາຍສິບຢ່າງ ລວມມີຄວາມຖີ່, ໄລຍະ ເວລາຂອງຄື້ນຄວາມຮ້ອນ, ແຜ່ນນໍ້າກ້ອນເປື່ອຍຢູ່ ກຣີນແລນ ແລະ ຂົ້ວໂລກ ໃຕ້, ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານ ສຳ ລັບເຄື່ອງປັບອາກາດໃນລະດູຮ້ອນ.
ເວັບໄຊ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ “ຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງໄດ້ເຮັດຕໍ່ສາທາລະນະ ແລະ ການວາງແຜນໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ລະບົບນິເວດທີ່ຫຼາຍຄອບຄົວເພິ່ງພາອາໄສ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານນາງ ເບຣັນດາ ເອັກເວີເຊລ (Brenda Ekwurzel), ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາສາດສະພາບອາກາດຢູ່ສະຫະພັນນັກວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື Union of Concerned Scientists.
ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປັບປຸງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະ ບານທ່ານໄບເດັນ ເພື່ອແກ້ໄຂການກຳຈັດວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດໂດຍຜູ້ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານ.