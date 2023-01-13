ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ ທ່ານເມີຣິກ ກາແລນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໄອຍະການພິເສດ ເພື່ອສືບສວນເບິ່ງ ເອກກະສານລັບຂອງ ໄດ້ຖືກນຳໄປເກັບໄວ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການເກົ່າຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແລະເຮືອນຂອງທ່ານ ຢູ່ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ລັດເດລາແວໄດ້ຈັ່ງໃດ.
ທ່ານກາແລນ ຊຶ່ງເປັນຫົວໜ້າປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເລືອກເອົາໄອຍະການມືອາຊີບ ທ່ານໂຣເບີດ ເຮີ (Robert Hur) ອະດີດຫົວໜ້າໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ລັດແມຣີແລນ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດເປັນຜູ້ທຳການສືບສວນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້. ນອກນັ້ນ ທ່ານເຮີຍັງເຄີຍຮັບໜ້າ ທີ່ລະດັບສູງຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ໃນລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ທີ່ຮັບໜ້າທີ່ກ່ອນລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ນັ້ນກໍຄືລັດຖະບານທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານກາແລນ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໄອຍະການພິເສດແຈັກ ສມິດ (Jack Smith) ເພື່ອດຳເນີນການສືບສວນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບທ່ານທຣຳ. ນັບເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນມາແລ້ວ ທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີໄດ້ ຄັດຕໍ່ການມອບເອກກະສານທີ່ຖືກຈັດວ່າມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ອົງການຄຸ້ມຄອງເອກກະສານແລະປະຫວັດແຫ່ງຊາດ ດັ່ງທີ່ໄດ້ບັງຄັບໂດຍກົດໝາຍສະຫະລັດ ເວລາທ່ານລົງຈາກຕຳແໜ່ງເມື່ອ 2 ປີກ່ອນແລະໄດ້ຈັດສົ່ງເອກກະສານເຫຼົ່ານີ້ໄປຍັງບ້ານພັກແຄມທະເລ ທີ່ ມາ ອາ ລາ ໂກ ໃນລັດຟລໍຣິດາ ບ່ອນທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່ໃນເວລານີ້.
ທ່ານກາແລນກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳວ່າ ການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານເຮີ “ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ໃນຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງທາງກະຊວງທີ່ມີຕໍ່ສາທາລະນະຊົນທັງໃນຄວາມເປັນອິດສະຫຼະແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ມີຕໍ່ເລື້ອງຫຼໍ່ແຫຼມສຳຄັນພິເສດ.”
ສະມາຊິກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນບາງຄົນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານກາແລນ ແຕ່ງຕັ້ງໄອຍະການພິເສດ ເພື່ອສືບສວນປະທານາທິບໍດີຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ.
ທ່ານແຄວິນ ແມັກຄາທີ ປະທານສະພາຕ່ຳຄົນໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ຕຶກຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າລັດຖະສະພາຕ້ອງໄດ້ທຳການສືບສວນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ມີຊາວອາເມຣິກັນຄົນໃດເຊື່ອວ່າກະຊວງຍຸຕິທຳບໍ່ມີຄວາມສະເໝີພາບເທົ່າກັບທຸກຄົນ.”
ໄອຍະການພິເສດ ທ່ານເຮີ ອາຍຸ 49 ປີ ຈະມີອິດສະຫຼະຫຼາຍກວ່າໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງທົ່ວໄປເພື່ອສືບສວນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເອກກະສານລັບ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນຕົ້ນປີ 2017 ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ກໍຈະຕອບຄຳຖາມຕໍ່ທ່ານກາແລນ.