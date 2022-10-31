ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການປະທະກັນ ເມື່ອຜູ້ປະທ້ວງ ພາກັນໂຮມຊຸມນຸມ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼາຍສິບແຫ່ງ ໃນອີຣ່ານ

ນັກສຶກສາຊາວອີຣ່ານ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍສິບແຫ່ງ ໄດ້ພາກັນອອກມາໂຮມຊຸມນຸມ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ການເສຍຊີວິດ ຂອງຍິງສາວ ໃນລະຫວ່າງທີ່ນາງຖືກຄວບຄຸມໂຕໂດຍຕໍາຫຼວດ.
ມີລາຍງານບາງກະແສກ່ຽວກັບການປະທະລະຫວ່າງຜູ້ໂຮມຊຸມນຸມ ແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ.
ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ອິສລາມ ອາຊາດ (Islamic Azad) ໃນນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ, ກອງກໍາລັງນອກເຄື່ອງແບບຕິດອາວຸດ ພ້ອມດ້ວຍປືນຍາວ ແລະໄມ້ຄ້ອນ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໂຈມຕີການໂຮມຊຸມນຸມຂອງນັກສຶກສາຂະໜາດໃຫຍ່, ອີງຕາມລາຍງານຂອງ VOA ພາກພາສາເປີເຊຍ.
ການປະທ້ວງຢູ່ໃນອີຣ່ານ ລະເບີດຂຶ້ນລຸນຫຼັງການເສຍຊີວິດຂອງນາງມາຊາ ອະມີນີ ອາຍຸ 22 ປີ.
ຍິງສາວຊາວເຄີດຄົນນີ້ ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂຕ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ເມື່ອວັນທີ 13 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂໍ້ຫາກ່ຽວກັບການໃສ່ຜ້າປົກຫົວ ຫຼື ຮີຈາບ ແບບ “ບໍ່ເໝາະສົມ.” ລາວເສຍຊີວິດ 3 ມື້ຫຼັງຈາກຖືກຄວບຄຸມໂຕ, ໂດຍຕໍາຫຼວດໄດ້ລາຍງານວ່າ ລາວເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຣກຫົວໃຈ, ເຊິ່ງຄອບຄົວຂອງລາວ ກ່າວວ່າ ລາວບໍ່ເຄີຍມີປະຫວັດກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງໂຣກຫົວໃຈມາກ່ອນ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດກ່າວວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນແລ້ວ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງ, ແລະມີຫຼາຍໆຮ້ອຍຄົນ ຖ້າບໍ່ແມ່ນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ຖືກຈັບ. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ກາຍມາເປັນນຶ່ງໃນການປະ ທ້ວງທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍແລະຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ຕໍ່ສາທາລະນະລັດອິສລາມ ໃນປະ
ຫວັດສາດ.