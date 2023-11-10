ໃນຖານະເປັນນັກສຶກສາຊາວຢິວ, ນາງ ອີເດັນ ຣອດທ໌ (Eden Roth), ມັກຈະຮູ້ສຶກປອດໄພ ແລະ ຖືກຕ້ອນຮັບຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ທູເລນ (Tulane University), ບ່ອນທີ່ນັກສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 40 ເປີເຊັນແມ່ນຊາວຢິວ. ມັນໄດ້ ຖືກທົດສອບໂດຍຜົນທີ່ຕາມມາຈາກການບຸກລຸກ ອິສຣາແອລ ໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ພາບແຕ້ມຢູ່ຝາເຮືອນທີ່ປາກົດຢູ່ໃນເຂດມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນເມືອງ ນິວ ອໍລີນສ໌ ດ້ວຍຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນວ່າ “ຈາກແມ່ນ້ຳສູ່ທະເລ,” ເຊິ່ງແມ່ນການປຸກລະດົມສຳລັບພວກນັກເຄື່ອນໄຫວສະໜັບສະໜູນ ປາແລັສໄຕນ໌. ຕໍ່ມາກໍເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງການປະທ້ວງແບບດວນກັນ, ບ່ອນທີ່ການເວົ້າໂຕ້ຕອບກັນຢ່າງຮຸນແຮງໄດ້ນຳໄປສູ່ການຈັບກຸມສາມຄົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາຊາວຢິວຄົນນຶ່ງດັງຫັກ.
ນາງ ຣອດທ໌, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປ ອິສຣາແອລ ເມື່ອລະດູຮ້ອນທີ່ຜ່ານມາສຳລັບໂຄງການສຶກສາໃນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ການຫັນປ່ຽນຂອງປະສົບການກັບຊາວຢິວ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ນໜ້າຕົກໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ນັກສຶກສາຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ມາຮຽນຢູ່ ທູເລນ ຍ້ອນປະຊາກອນຊາວຢິວ ທີ່ຮູ້ສຶກຄືວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ, ຄືກຸ່ມທີ່ມີຄົນສ່ວນຫຼາຍ ແທນທີ່ຈະເປັນສ່ວນນ້ອຍ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ນັ້ນໄດ້ປ່ຽນແປງຢ່າງແນ່ນອນ.”