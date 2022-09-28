ຕຳຫຼວດປາບຈະລາຈົນ ແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໄດ້ປະທະກັນກັບພວກປະທ້ວງ ຢູ່ໃນຫຼາຍ ຕົວເມືອງ ຂອງອີຣ່ານ ທ່າມກາງການປະທ້ວງຕໍ່ເລື້ອງເສຍຊີວິດຂອງ ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກກັກຂັງໂດຍ ຕຳຫຼວດສິນທຳຂອງປະເທດ ຍ້ອນບໍ່ໃສ່ຜ້າຄຸມຫົວ ຫລື hijab ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ການປະທ້ວງຄັ້ງຫລ້າສຸດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງເຕຫະຣ່ານ, ຕາບຣິສ (Tabriz), ກາຣາຊ (Karaj), ຢາດ (Yazd) ແລະເຂດອື່ນໆ ຊຶ່ງສືບຕໍ່ການຮຽກ ຮ້ອງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນເພື່ອຂໍຄວາມຍຸຕິທຳທີ່ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ກັນຍາຜ່ານມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານກ່າວວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 41 ຄົນນັບຕັ້ງແຕ່ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດເວົ້າວ່າຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງກວ່ານັ້ນ.
ນາງມາຊາ ອາມີນີ (Mahsa Amini) ອາຍຸ 22 ປີ ໄດ້ຖືກຈັບໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ ທີ່ນະຄອນຫລວງເຕຫະຣ່ານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະກາດການເສຍຊີວິດຂອງນາງ ໃນ ສາມມື້ຕໍ່ມາ.
ຄອບຄົວຂອງນາງອາມີນີ ກ່າວຫາວ່າ ນາງໄດ້ຖືກທຸບຕີໃນລົດຕູ້ຂອງຕຳຫຼວດ ຫລັງຈາກຖືກຈັບກຸມແລ້ວ ຊຶ່ງຖືກຕີຫົວຕັ້ງຫຼາຍບາດ. ຕໍາຫຼວດໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫານັ້ນ, ໂດຍກ່າວວ່ານາງອາມີນີ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກຖືກນໍາໄປໂຮງຫມໍ ເພາະວ່ານາງ ເປັນໂຣກຫົວໃຈວາຍ.
ປະທານາທິບໍດີອີຣ່ານ, ທ່ານອີບຣາຮີມ ຣາຍຊີ (Ebrahim Raisi) ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ມີການ ສືບສວນ ກ່ຽວກັບການກັກຂັງ ແລະການເສຍຊີວິດຂອງນາງອາມີນີ ແລ້ວ.
ທ່ານນາດາ ອາລ-ນາຊີຟ (Nada Al-Nashif), ຜູ້ຮັກສາການຂ້າຫລວງໃຫຍ່ດ້ານສິດທິມະນຸດ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ “ການເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້າອະໜາດ ຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ແລະການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບການທຸບຕີທໍ ລະມານນາງ ແລະ ການປະພຶດທີ່ຜິດຕ້ອງໄດ້ຮັບການສືບສວນ ໂດຍໄວ, ຢ່າງຍຸຕິທຳ ແລະມີປະສິດຕິຜົນໂດຍອົງການອິດສະຫລະທີ່ມີຄວາມສາມາດ.”
ແມ່ຍິງຊາວອີຣ່ານບາງຄົນກໍໄດ້ຕັດຜົມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທີ່ສາທາລະນະ ຫຼືບໍ່ກໍຈູດຜ້າປົກຫົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງໃນຂະນະທີ່ຝູງຊົນ ທີ່ໂກດ ແຄ້ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ນໍາສູງສຸດອາຢາໂຕລາ ອາລີ ຄາເມນີ (Ayatollah Ali Khamenei) ໄດ້ຮັບຄວາມຫາຍຍະນະ.ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ