ພົນລະເຮືອນມຽນມາ ຄ້າງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຫລັງຈາກ ກະບົດໂຣຮິງຢາ ຍິງປ້ອມຕຳຫລວດ

ຄືນຕໍ່ມາພາຍຫລັງທີ່ມີການໂຈມຕີ ທີ່ມີການປະສານງານກັນຂອງພວກກະບົດໂຣຮິງຢາ
ຢູ່ ລັດຣາໄຄ ທາງພາກເໜືອຂອງມຽນມາ ພວກຊາວບ້ານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ
ຢູ່ໃນເຂດນຶ່ງ ເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຖືກປິດລ້ອມໂດຍລະເບີດຝັງດິນ ທີ່ວາງໄວ້ໂດຍພວກທໍາການໂຈມຕີ. ສ່ວນພວກທີ່ໄດ້ພາກັນຫລົບໜີອອກຈາກເຂດອື່ນນັ້ນ ກໍໄດ້ພາກັນເຕົ້າ
ໂຮມກັນຢູ່ເມືອງໃກ້ໆນັ້ນ ທີ່ມີການລາດຕະເວນໂດຍພວກທະຫານ ແລະຕຳຫລວດ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ປ້ອມຍາມຕຳຫລວດຫລາຍແຫ່ງຖືກໂຈມຕີໃນຕອນເຊົ້າໆຂອງ
ວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍພວກກະບົດປະມານ 150 ຄົນ ທີ່ຕິດອາວຸດປືນ ແລະລະເບີດທີ່ເຮັດ
ເອົາເອງ. ເຊື່ອກັນວ່າພວກໂຈມຕີແມ່ນຊາວມຸສລິມ ຊຶ່ງເປັນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຢູ່ລັດຣາ
ໄຄທີ່ການແບ່ງແຍກທາງສາສະໜາໄດ້ສຸມໃສ່ຊາວໂຣຮິຢາທີ່ບໍ່ມີປະເທດ ແລະເປັນພວກ
ທີ່ຖືກຊາວພຸດຫລາຍໆຄົນດູຖູກ ແລະຖືກມອງວ່າ ເປັນຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່
ມາຈາກບັງກລາເດັສ ປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນ.
ການໂຈມຕີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 71 ຄົນເສຍຊີວິດ ຊຶ່ງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ມຽນມາກ່າວ
ວ່າ 59 ຄົນໃນນັ້ນ ແມ່ນພວກກະບົດ ແລະສ່ວນທີ່ເຫລືອນັ້ນແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາ
ຄວາມສະຫງົບ.
ບັນດາສະມາຊິກຂອງປະຊາຄົມຊາວພຸດໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຢູ່ໃນ
ເຂດ Maungdaw ແມ່ນຢູ່ໃນຄໍ່າຄືນທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ພາຍຫລັງທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້
ເຕືອນເຂົາເຈົ້າວ່າ ພວກໂຈມຕີໄດ້ວາງລະເບີດຢູ່ຕາມຖະໜົນ ໃນເຂດຝັ່ງທະເລທີ່
ເປັນຫລຸບເປັນໂນນ ແຫ່ງນັ້ນ.
ທ່ານ Maung Ohn ຜູ້ຕາງໜ້າສະພາຢູ່ໃນລັດຣາໄຄ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາ
ມຽນມາວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ບັດນີ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຕິດຄ້າງຢູ່
ໃນເມືອງນັ້ນ.”
ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດ Maungdaw ຜູ້ນຶ່ງຊຶ່ງເປັນພະນັກງານແຂວງດັ່ງກ່າວບອກ ວີໂອ
ເອວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກຊາວພຸດຢ້ານບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ “ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍ່ບໍ່ມີຊ່ອງທາງ
ທີ່ຈະອອກໄປ ຈາກທີ່ນີ້ໄດ້. ພວກເຮົາໄດ້ຍິນວ່າມີການວາງລະເບີດຝັງດິນ ແລະວາງລະ
ເບີດໃສ່ຕາມ ຖະໜົນຫລວງສາຍຕ່າງໆ. ບໍ່ມີລົດຄັນໃດຈະກ້າແມ່ນແຕ່ຂັບໄປຫາເຂດ
Buthee Taung ທີ່ຂີ່ລົດໄປຈາກບ່ອນໜີ້ສອງຊົ່ວໂມງ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໄປໃສໄດ້
ຈົນກວ່າວ່າ ຈະມີການກູ້ລະເບີດອອກໝົດກ່ອນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ