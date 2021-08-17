ພົນລະເຮືອນ, ນັກການທູດ ພາກັນຫາທາງ ອອກຈາກສະໜາມບິນກາບູລ ທີ່ວຸ້ນວາຍໄປ

ສະໜາມບິນສາກົນຂອງນະຄອນຫຼວງອັຟການິສຖານມີຄວາມໂກລະຫົນວຸ້ນວາຍໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍມີຊາວອັຟການິສຖານຫຼາຍພັນຄົນຊອກຫາທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງກາບູລໄປ.
ທະຫານສະຫະລັດ ໄດ້ຢູ່ໃນທ່າທີ່ຕ້ອງໄດ້ຍາມ ທາງແລ່ນຂຶ້ນລົງຂອງເຮືອບິນ, ແຕ່ວ່າ ພົນລະເຮືອນໄດ້ຊຸກກັນແຫຍ້ເຂົ້າ ຜ່ານກາຍເຂົາເຈົ້າໄປ. ພວກທະຫານໄດ້ຍິງປືນເຕືອນ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມຮັກສາພື້ນທີ່ແຫ່ງນັ້ນໃຫ້ປອດໄພ. ວີດີໂອຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມສະແດງໃຫ້ເຫັນສາກຂອງຝູງຊົນທີ່ແລ່ນຢູ່ຕາມທາງລາດຢາງຢູ່ໃນສະໜາມບິນ ແລະແຫຍ້ກັນຫາບ່ອນຫວ່າງຢູ່ຂັ້ນໄດຂຶ້ນເຮືອບິນ ໃນຂະນະທີ່ຄົນພະຍາຍາມຊີງກັນຂຶ້ນເຮືອບິນຢູ່ນັ້ນ. ນອກນັ້ນ ວິດີໂອຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງຄົນຈ່ອງເຮືອບິນຢູ່ ຂະນະທີ່ມັນກຽມພ້ອມທີ່ຈະບິນຂຶ້ນ.
ຢ່າງໜ້ອຍເຈັດຄົນເສຍຊີວິດໄປຢູ່ໃນຄວາມໂກລະຫົນວຸ້ນວາຍນີ້, ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ເຈົ້າໜ້າທີ່ການບິນພົນລະເຮືອນຂອງອັຟການິສຖານປະກາດວ່າ ຟາກການບິນພົນລະເຮືອນຂອງສະໜາມບິນໄດ້ຖືກປິດໄວ້ ຈົນກວ່າຈະມີການແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ. ສາຍການບິນຫຼາຍສາຍ ລວມທັງ United, British Airways, Virgin Atlantic ແລະ Lufthansa ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຫຼີກລ່ຽງການບິນໄປຜ່ານເຂດ ນ່ານຟ້າຂອງອັຟການິສຖານ, ໃນຂະນະທີ່ສາຍການບິນ Emirate ແລະປາກິສຖານສາກົນ ປະກາດວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢຸດການບິນໄປຍັງນະຄອນກາບູລ.
ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ພວກນັກການທູດຊອກຫາຖ້ຽວບິນເພື່ອບິນອອກຈາກອັຟການິສຖານອີກດ້ວຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຍົກຍ້າຍສະຖານ ທູດອອກຈາກໃນນະຄອນຫຼວງແຫ່ງນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກຈັດການຍົກຍ້າຍຄົນສັນຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນນຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນ 20 ປີກ່ອນ.
ອີຕາລີ, ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ຝຣັ່ງ, ນິວຊີແລນ, ສະວີເດັນ, ອອສເຕຣເລຍແລະ ສາທາລະນະລັດເຊັກ ແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ເອົາພະນັກງານຂອງຕົນ ບິນອອກຈາກປະເທດນັ້ນ ຫຼືບໍ່ກໍໄດ້ປະກາດແຜນການໃນວັນຈັນວານນີ້ກ່ຽວກັບຖ້ຽວບິນເຫຼົ່ານັ້ນ.
ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ລາດຕະເວນຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງໃນນະ ຄອນຫຼວງກາບູລ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຫຼັງຈາກຕີເອົາໄດ້ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຍຶດເອົາເມືອງຫຼວງຂອງແຂວງຕ່າງໆ ແລະກວາດເອົາເກືອບໝົດທົ່ວປະເທດໃນເວລາບໍ່ຮອດນຶ່ງອາທິດ.
ທ່ານ ມູລລາ ອັບດຸນ ການີ ບາຣາດ (Mullah Abdul Ghani Baradar), ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ແລະຮອງຫົວໜ້າກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ຊົມເຊີຍປະຊາຊົນອັຟການິສຖານ ແລະ "mujahedeen ຫລື ນັກລົບສົງຄາມສັກສິດ" ກ່ຽວກັບ "ຜົນໄດ້ມາອັນມະຫາສານ" ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນຕອນແລງວັນອາທິດຜ່ານມານີ້. ທ່ານໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມວິດີໂອເປັນພາສາແພສໂຕ (Pashto) ຈາກຫ້ອງການຂອງທ່ານ ໃນນະຄອນຫລວງໂດຮາຂອງກາຕາ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ