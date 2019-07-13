ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນການ
ຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານທີ່ຈະຢຸດເຊົາການຕໍ່ສູ້ທາງກົດໝາຍ ເພື່ອຈະເພີ້ມຄຳຖາມຢູ່ໃນໃບ
ຟອມສຳຫຼວດພົນລະເມືອງສະຫະລັດ ປີ 2020 ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ອອກດຳລັດ ສັ່ງໃຫ້
ກະຊວງການຄ້າ ເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນເລື້ອງສັນຊາດຜ່ານທາງວິທີອື່ນໆ.
ໃນການຖະແຫຼງກ່ອນອອກເດີນທາງອອກຈາກທຳນຽບຂາວ ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ທ່ານ
ບໍ່ໄດ້ “ຍອມ” ກ່ຽວກັບຄຳຖາມເລື້ອງສັນຊາດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ຍອມເພາະວ່າ ຄົນອື່ນນັ້ນ ອາດຈະຍອມມາໄດ້ດົນ
ນານແລ້ວ.”
ການສຳຫຼວດ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນຄັ້ງນຶ່ງໃນທຸກສິບປີ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອນັບຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຢູ່ໃນສະ
ຫະລັດ ແມ່ນບັງຄັບໂດຍລັດຖະທຳມະນູນເພື່ອຈະກຳນົດເຂດການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ເລືອກ
ເອົາບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ. ນອກນັ້ນຍັງຈະພາລັດຖະບານກາງໃຫ້ການອະນຸມັດ
ເງິນຫຼາຍກວ່າ 800 ພັນລ້ານໂດລາ ເພື່ອໃຫ້ທຶນແກ່ການບໍລິການຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າໂຮງ
ຮຽນ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມກົດໝາຍ.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຈາກຫ້ອງການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ ຄາດວ່າຈະມີ 6 ລ້ານ 5 ແສນ
ຄົນບໍ່ຕອບ ຖ້າຫາກມີການຕັ້ງຄຳຖາມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຈະພາໃຫ້ມີການນັບປະຊາກອນທີ່
ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ໃນການສຳຫຼວດ.
ເວລານີ້ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ພະນັກງານສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ ເພື່ອນັບພວກທີ່ຖືສັນຊາດ
ແລະບໍ່ແມ່ນສັນຊາດ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບັນດາອົງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ
ກາງໃຫ້ຂໍ້ມູນເພື່ອສ້າງຕັ້ງຈຳນວນຜູ້ທີ່ເປັນສັນຊາດ.
ຝ່າຍຄ້ານຫຼາຍຄົນ ກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄຳຖາມເລື້ອງສັນຊາດ ໄດ້ປະກາດທີ່ຈະດຳເນີນ
ການຕໍ່ສູ້. ສະຫະພັນເສລີພາບພົນລະເມືອງອາເມຣິກັນ (ACLU) ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ຈະເອົາ
ບາດກ້າວທາງກົດໝາຍ ໂດຍກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນຈະ
“ກວດສອບຢ່າງທີ່ຖ້ວນກ່ຽວກັບກັບແຜນການໃໝ່ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະສັ່ງຊາເບິ່ງຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຊອບທຳທາງກົດໝາຍຕໍ່ແຜນການເຫຼົ່ານີ້.”