ໄຊເຕສ ກ່າວວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນ ທາງຜ່ານ ໃນການຄ້າ ສັດປ່າ ໄປສູ່ຈີນ ແລະຫວຽດນາມ

ອົງການໄຊເຕສ ລະບຸວ່າ ລາວຍັງເປັນສູນກາງສຳຄັນ ຂອງການລັກລອບ ຄ້າງາຊ້າງ
ແລະນໍແຮດ ທີ່ລັກລອບຂົນສົ່ງ ຈາກອາຟຣິກາ ຜ່ານໄທມາລາວ ກ່ອນທີ່ຈະລັກລອບ
ສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງຫວຽດນາມ ແລະຈີນ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວວີໂອເອ ທີ່ບາງກອກມີ
ລາຍງານເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານ .
ທ່ານທອງພັດ ວົງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ຢືນຢັນວ່າ ສຳ
ນັກງານເລຂາທິການ ຂອງອະນຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ
ຊະນິດສັດປ່າ ແລະພືດປ່າທີ່ໃກ້ສູນພັນ ຫຼື CITES ໄດ້ສົ່ງໜັງສືເຖິງລັດຖະບານລາວ
ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ເພື່ອໃຫ້ການຢໍ້າເຕືອນວ່າລາວຍັງຄົງເປັນປະເທດທີ່ມີການລັກລອບ
ຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະຊິ້ນສ່ວນຂອງສັດປ່າຕ້ອງຫ້າມຕາມອະນຸສັນຍາ CITES ທັງຍັງ
ມີການລັກລອບນຳເຂົ້າຊິ້ນສ່ວນຂອງສັດປ່າຕ້ອງຫ້າມເຊັນງາຊ້າງ ແລະນໍແຮດຈາກ
ອາຟຣິກາ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງປະເທດທີ 3 ອີກດ້ວຍ.
ການແຈ້ງເຕືອນຂອງ CITES ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນກ່ອນການປະຊຸມປະຈຳປີ 2018 ທີ່ກຳ
ນົດຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລານີ້ ທີ່ນະຄອນເຈນີວາ ສະວິດເຊີແລນ ໂດຍສຳນັກງານເລຂາ
ທິການ CITES ໄດ້ແຈ້ງການເຕືອນເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານລາວດຳເນີນມາດຕະການປ້ອງ
ກັນ ແລະປາບປາມການລັກລອບຄ້າສັດປ່າ ແລະຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າດັ່ງກ່າວຢ່າງເຂັ້ມງວດ
ທັງຍັງເນັ້ນຢໍ້າດ້ວຍວ່າທາງການລາວຈະຕ້ອງສະເໜີລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຕໍ່ກອງປະຊຸມ CITES ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານທອງພັດໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຕຳໜິວິຈານຈາກມາສາກົນ ຊຶ່ງເພິ່ນກະຕັ້ງປະເດັນໃຫ້ ສປປ ລາວ
ເຮົາເພື່ອສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ ເພິ່ນວ່າ ສປປ ລາວ ນີ້ຍັງເປັນປະເທດທີ່ຈຳໜ່າຍຊິ້ນສ່ວນ
ຂອງສັດປ່າທີ່ຫາຍາກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໜໍ່ແຮດ ງາຊ້າງ ມີການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຫວງ
ຫ້າມເຊັ່ນວ່າເສືອໂຄ່ງ ແລະອື່ນໆ ສະນັ້ນຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ພວກເຮົາໃນນາມເປັນ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະພືດປ່າທີ່ໃກ້ສູນ
ພັນພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ລາຍງານຜົນຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງວຽກຕ່າງໆນີ້ໃຫ້ແກ່ກອງ
ເລຂາອົງການ CITES ໃນເດືອນສິບປີນີ້.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ພົນຕຳຫຼວດເອກສະເຫຼີມກຽດ ສີວໍລະຂານ ຮອງຜູ້ບັນຊາການສຳນັກງານ
ຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດໄທ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ນັກຄ້າງາຊ້າງ ແລະນໍແຮດ ທີ່ທາງການຕຳ
ຫຼວດໄທຈັບກຸມຕົວໄດ້ເມື່ອວັນທີ 19 ມັງກອນ 2018 ນັບເປັນນັກຄ້າສັດປ່າຂ້າມຊາດ
ລາຍໃຫຍ່ ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍທັງທີ່ຢູ່ໃນລາວ ຫວຽດນາມ ຈີນ ອາຟຣິກາ ແລະໄທ ຊຶ່ງເຄືອ
ຂ່າຍໃນແຕ່ລະປະເທດຈະມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບແຕກຕ່າງກັນກໍຄື ອາຟຣິກາເປັນຕົ້ນທາງ
ຂອງງາຊ້າງ ແລະນໍແຮດ ທີ່ລັກລອບຂົນຜ່ານໄທ ຕໍ່ໄປລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະຈີນ ອັນ
ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງສິນຄ້ານັ້ນເອງ.
ໂດຍທາງການຕຳຫຼວດໄທໄດ້ທຳການຈັບກຸມ ທ້າວບຸນໄຊ ບັດ ຄົນເຊື້ອຊາດຫວຽດນາມ ທີ່ມີສັນຊາດໄທ ຢູ່ທີ່ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ຊຶ່ງບັນດາຜູ້ຕ້ອງຫາທີ່ຖືກຈັບກຸມຕົວໄດ້
ກ່ອນໜ້ານີ້ຊັດທອດວ່າເປັນຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງການລັກລອບຂົນສົ່ງນໍແຮດ ແລະງາ
ຊ້າງຈາກອາຟຣິກາຜ່ານໄທໄປລາວ ໂດຍມີເຄືອຂ່າຍໃນລາວທີ່ໃຊ້ຊື່ວ່າ ທ້າວວິໄຊ
ແກ້ວສະຫວ່າງ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ ໄຊສະຫວ່າງ ການຄ້າຂາອອກ ຂາເຂົ້າຈຳກັດ ເປັນຜູ້
ຮັບຊ່ວງໃນການລັກລອບຂົນສົ່ງງາຊ້າງ ແລະໜໍ່ແຮດຜ່ານລາວໄປຫວຽດນາມ ໂດຍມີ
ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ປະເທດຈີນດັ່ງກ່າວ.
ທາງດ້ານນາວາເອກ ສຸຊາດ ອຸດົມນາກ ຜູ້ບັງຄັບການໜ່ວຍເຮືອຮັກສາຄວາມສະຫງົບ
ຮຽບຮ້ອຍໃນແນວແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນເຂດຈັງຫວັດໜອງຄາຍຢືນຢັນວ່າ ຂະບວນການລັກ
ລອບຄ້້າສັດປ່າຂ້າມຊາດ ໄດ້ນຳໃຊ້ລາວເປັນທາງຜ່ານໃນການລັກລອບຂົນສົ່ງຊິ້ນສ່ວນ
ສັດປ່າຈາກອາຟຣິກາຕໍ່ໄປຈີນຢູ່ເລື້ອຍມາ ໂດຍເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ທາງການໄທກໍຍຶດງາ
ຊ້າງໄດ້ກວ່າ 4 ໂຕນ ທີ່ລັກລອບຂົນສົ່ງ ຈາກສາທາລະນະລັດຄອງໂກເຂົ້າມາໄທເພື່ອ
ສົ່ງຕໍ່ໄປລາວ ຫວຽດນາມ ແລະຈີນຕາມລຳດັບ.
ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕ້ານອາດຊະຍາກຳຕໍ່ສັດປ່າໃນປີ 2014 ໂດຍຂຶ້ນບັນ
ຊີສັດປ່າ ແລະສັດນໍ້າ 95 ຊະນິດ ເປັນສັດປ່າຫວງຫ້າມ ແລະ 65 ຊະນິດ ເປັນສັດປ່າ
ຄຸ້ມຄອງ ຕາມກົດໝາຍ.
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