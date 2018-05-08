ທ່ານນາງແຮສແປລ ເໝາະສົມ ກັບຕຳແໜ່ງ ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການ CIA ທີ່ສຸດ

ກ່ອນໜ້າຄຳໃຫ້ການເພື່ອຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວປົກປ້ອງຜູ້ຮັກສາການ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບ CIA ຂອງສະຫະລັດ
ທ່ານນາງ ຈີນາ ແຮສແປລ (Gina Haspel) ນັ້ນວ່າ ເປັນບຸກຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບ
ຕຳແໜ່ງນີ້.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣ໌ສ ໄດ້ບອກກັບພວກ
ນັກຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ທ່ານນາງແມ່ນມີຄວາມໝາຍໝັ້ນ 100 ເປີເຊັນ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນໃນການຢືນຢັນເພື່ອຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າຂອງອົງການ
CIA ຄົນຕໍ່ໄປ.”
ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ໄວ 61 ປີ ແມ່ນໄດ້ສະເໜີທີ່ຈະຖອນຕົວ
ອອກຈາກການຖືກພິຈາລະນາເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຖາວອນນີ້ ທ່າມກາງຄວາມ
ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການ ພົວພັນຂອງທ່ານນາງ ໃນໂຄງການສອບປາກຄຳທີ່ໂຫດ
ຮ້າຍ ແຕ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທຳນຽບຂາວແລ້ວ
ແມ່ນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານນາງ ບໍ່ໃຫ້ຖອນຕົວ.
ທ່ານນາງແຊນເດີຣ໌ສ ໄດ້ໃຫ້ອະທິບາຍວ່າ “ທ່ານນາງຕ້ອງການ ເຮັດທຸກສິ່ງຢ່າງ
ເທົ່າທີ່ທ່ານນາງສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ໃຈວ່າກຽດສັກສີຂອງອົງການ
CIA ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມ ເສຍຫາຍ ໃນການໂຈມຕີ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະຖ້າທ່ານນາງຮູ້
ສຶກວ່າການສະເໜີຊື່ ຂອງທ່ານນາງ ອາດມີບັນຫາ ສຳລັບອົງການນີ້ແລ້ວ ສະນັ້ນ
ທ່ານນາງຈຶ່ງຢາກທີ່ຈະເຮັດສຸດຄວາມສາ ມາດຂອງທ່ານນາງ ເພື່ອປົກປ້ອງຊື່ສຽງ
ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ.”
ອົງການສືບລັບ CIA ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ມອບ “ເອກະສານລັບຊຸດນຶ່ງໃຫ້ສະພາສູງ
ສະຫະລັດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ທາງສະພາສູງກວດສອບ ກ່ຽວກັບ ປະຫວັດທີ່
ແທ້ຈິງແລະໂດດເດັ່ນ ຂອງຜູ້ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການແຮສແປລ” ອີງຕາມໂຄສົກ
ຂອງອົງການCIA. “ເອກກະສານພວກນີ້ແມ່ນເອກກະສານທັງໝົດກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຂອງ
ທ່ານນາງ, ຊຶ່ງຮວມທັງຊ່ວງເວລາໃນປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຢູ່ສູນກາງສືບລັບຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່
ການຮ້າຍຂອງອົງການ CIA ຫຼາຍໆປີ ຫຼັງຈາກໂສກນາດຕະກຳເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາ
ນຳ. ພວກເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ສະມາຊິກສະພາສູງທຸກໆທ່ານໄດ້ອ່ານລາຍລະອຽດ
ຕ່າງໆຂອງເອກກະສານທັງໝົດນີ້ ຢ່າງທ່ອງແທ້.”
ມີລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ໄປຫາທ່ານນາງ ແຮສແປວ ຢ່າງໄວວາ
ທີ່ສູນກາງໃຫຍ່ຂອງອົງການ CIA ໃນເມືອງແລງລີລັດເວີຈີເນຍ ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້
ເພື່ອຊຸກຍູ້ ບໍ່ໃຫ້ທ່ານນາງຖອນຕົວ ອອກຈາກການຖືກສະເໜີຊື່ ເພື່ອພິຈາລະນາ.
ທ່ານທຣຳ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ກ່ຽວກັບທ່ານນາງ ແຮສແປລ ວ່າ “ທ່ານນາງ
ແມ່ນຖືກໂຈມຕີ ຍ້ອນວ່າ ທ່ານນາງເຮັດວຽກຢ່າງແຂງຂັນໂພດຕໍ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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