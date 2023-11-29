ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ສົ່ງນຶ່ງໃນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໆທີ່ທ່ານໄວເນື້ອເຊື່ອໃຈທີ່ສຸດ ແລະ ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າມີອິດທິພົນ, ໄປພາກຕາເວັນອອກກາງ ດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ຈະຫັນປ່ຽນການຢຸດຕໍ່ສູ້ທີ່ແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ເປັນບາງຢ່າງຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ວີໂອເອວ່າຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບ ສະຫະລັດ ຫຼື CIA ທ່ານ ວິລລຽມ ເບີນສ໌ ໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດ ກາຕ້າ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ສຳລັບການເຈລະຈາລະດັບສູງ, “ລວມທັງການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຕົວປະກັນ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າໂດຍປະສົງບໍ່ອອກຊື່ເພື່ອທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບການເຈລະຈາທີ່ລະອຽດອ່ອນນັ້ນ. ອົງການ CIA, ເຊິ່ງບໍ່ຄ່ອຍຈະເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຂອງຜູ້ອຳນວຍການຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການເດີນທາງດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຖືກລາຍງານທຳອິດໂດຍໜັງສືພິມ Washington Post.
ສື່ມວນຊົນ ອິສຣາແອລ, ພ້ອມກັບສື່ມວນຊົນອື່ນໆ, ໄດ້ກ່າວຢ້ຳແຫຼ່ງຂ່າວການທູດວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ, ທ່ານ ເບີນສ໌ ໄດ້ພົບປະກັບຫົວໜ້າອົງການສືບລັບ ໂມຊາດ ຂອງອິສຣາແອລ ພ້ອມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ກາຕ້າ ແລະ ອີຈິບ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ໜູນຫຼັງ ອິສຣາແອລ ດ້ວຍຄຳເວົ້າ ແລະ ອາວຸດ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຂອງກຸ່ມຮາມາສ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ທີ່ໄດ້ສັງຫານປະມານ 1,200 ຄົນໃນ ອິສຣາແອລ, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພົນລະເຮືອນ.
ແຕ່ທຳນຽບຂາວຍັງໄດ້ຜັກດັນສຳລັບການປ່ອຍຕົວປະຊາຊົນທັງໝົດປະມານ 240 ຄົນທີ່ຖືກຈັບເປັນຕົວປະກັນໂດຍກຸ່ມຮາມາສໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີ, ໄດ້ຍົກຍ້ອງການຢຸດຕໍ່ສູ້ທີ່ຕອນນີ້ແກ່ຍາວມາໄດ້ 5 ວັນ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົວປະກັນຫຼາຍກວ່າ 70 ຄົນ ກັບຄືນໄປຫາຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການແລກປ່ຽນກັບການປ່ອຍຕົວຊາວປາແລັສໄຕນ໌ 150 ຄົນທີ່ຖືກຂັງໃນຄຸກ ອິສຣາແອລ.
ທ່ານ ພອລ ພິລລາ, ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງ CIA ຜູ້ທີ່ຕອນນີ້ເປັນອາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອຣຈ໌ທາວ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ “ຈຸດປະສົງຂອງລັດຖະບານໃນເວລານີ້, ເຫັນໄດ້ຊັດ, ວ່າແມ່ນການພະຍາຍາມທີ່ຈະຕໍ່ເວລາການຢຸດຕໍ່ສູ້ ຫຼື ຢຸດຍິງໃຫ້ດົນເທົ່າທີ່ຈະດົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕົວປະກັນຖືກປ່ອຍຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້.”
ແລະທ່ານ ພິລລາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ທ່ານ ເບີນສ໌, ອະດີດນັກການທູດທີ່ໄດ້ກາຍເປັນຫົວໜ້ານັກສອດແນມ, ແມ່ນຢູ່ໃນຖານະທີ່ດີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ.