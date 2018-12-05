ບັນດາສະມາຊິກສາພາສູງ ສະຫະລັດ ຄົນສຳຄັນໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ
ມັນມີຫຼັກຖານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ວ່າ ອົງມົງກຸດ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໂມຮຳເມັດ ບິນ ຊາລ
ມານ ເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສັງຫານນັກຂ່າວ ຊາອຸ ຜູ້ຕໍ່ໍຕ້ານລະບອບການປົກຄອງ
ຢູ່ໃນສະຖານກົງສຸນຂອງລັດຖະບານ ຣີຢາດ ໃນນະຄອນ ອິສຕັນບູລ, ເຊິ່ງເປັນການ
ປະຕິເສດການກ່າວອ້າງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ວ່າ ການກ່າວຫາອົງມົງ
ກຸດແມ່ນບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ ບັອບ ຄອກເກີ, ປະທານຄະນະກຳມະການພົວພັນສາກົນ
ສະພາສູງ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຫຼັງຈາກການຟັງຄຳໃຫ້
ການ ໂດຍຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງອົງການສືບລັບ ທ່ານນາງ ຈີນາ ແຮສໂປລ (Gina
Haspel) ທີ່ເພິ່ນໄດ້ອະທິບາຍຫຼັກຖານ ຈາກບັນດານັກສືບສວນສອບສວນ ສະຫະ
ລັດ ທີ່ເກັບກຳມາໄດ້ ກ່ຽວກັບການສັງຫານ ແລະ ຕັດສົບຂອງທ່ານ ຈາມາລ ຄາຊອກ
ກີ ເມື່ອວັນທີ 2 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ຖ້າອົງມົງກຸດຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄະນະຕຸລາການ, ເພິ່ນ
ຈະຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດພາຍໃນ 30 ນາທີ.”
ທ່ານ ຄອກເກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຈະງ່າຍຫຼາຍສຳລັບທ່ານປະທານາທິບໍດີທີ່ຈະກ້າວ
ອອກມາ” ແລະ ເວົ້າວ່າ ອົງມົງກຸດ “ໄດ້ສັງຫານນັກຂ່າວ”. ທ່ານ ຄອກເກີ ໄດ້ເວົ້າວ່າ
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ທ່ານ ທຣຳ “ເວົ້າວ່າມັນບໍ່ເປັນຫຍັງທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ.”
ສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນຄົນສຳຄັນອີກຜູ້ນຶ່ງ, ທ່ານ ລິນຊີ ແກຣມ ຈາກ
ລັດ ຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ກ່າວວ່າ, ມັນບໍ່ໄດ້ມີຫຼັກຖານຫຍັງ, ແຕ່ມັນມີຫຼັກຖານທີ່ເປັນ
ເລື່ອຍ,” ເຊິ່ງອີງໃສ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຊາອຸ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເລື່ອຍເພື່ອຕັດສົບຂອງທ່ານ ຄາຊອກກີ
ອາຍຸ 59 ປີ ນັ້ນ.
ນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ແລະ ໄດ້ຂຽນບົດຂໍ້ຄິດເຫັນໃຫ້ໜັງສືພິມ ວໍຊິງ
ຕັນ ໂພສ ໄດ້ຕຳນິອົງມົງກຸດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສົງຄາມ ເຢເມັນ ຫຼາຍປີຂອງ
ລັດຖະບານ ຣີຢາດ. ລາວໄດ້ເດີນທາງໄປສະຖານກົງສຸນເພື່ອເອົາເອກະສານທີ່ລາວ
ຕ້ອງການ ເພື່ອແຕ່ງງານກັບຄູ່ໝັ້ນຊາວ ເທີກີ ຂອງລາວ.
ທ່ານ ແກຣມ ໄດ້ເອີ້ນອົງມົງກຸດວ່າ “ຜີບ້າ”, ແລະ ປະກາດວ່າ, “ທຸລະກິດທີ່ມີມາເປັນ
ປົກກະຕິນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ.”
ທ່ານ ແກຣມ ເວົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລາຍງານກັບທ່ານນາງ
ແຮັສໂປລ, “ເຊື່ອວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ” ທີ່ການສັງຫານທ່ານ ຄາຊອກກີ
ຈະຖືກດຳເນີນຂຶ້ນ ໂດຍປາສະຈາກການຮັບຮູ້ຂອງອົງມົງກຸດ. ທ່ານໄດ້ເດີນທາງອອກ
ຈາກກອງປະຊຸມລາຍງານພ້ອມກັບ “ຄວາມໝັ້ນໃຈຢ່າງສູງ” ວ່າ ການປະເມີນຜົນ
ຂອງທ່ານແມ່ນ “ຖືກຕ້ອງ.”
ກອງປະຊຸມລາຍງານຂອງທ່ານນາງ ແຮັສໂປລ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຫຼັງຈາກອົງການສືບລັບ
ໄດ້ຖືກລະເວັ້ນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເມື່ອລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໄມຄ໌
ພອມພຽວ ແລະ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ຈິມ ແມັດຕິສ ໄດ້ລົມກັບບັນດາ
ສະມາຊິກສະພາສູງ ກ່ຽວກັບ ການສັງຫານນັກຂ່າວຄົນດັ່ງກ່າວ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະໜັບ
ສະໜູນການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນການຮັບຜິດ
ຊອບຕໍ່ການສັງຫານນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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