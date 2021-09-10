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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບ CIA ໄປຢ້ຽມຢາມ ປາກິສຖານ ແລະອິນເດຍ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ອັຟການິສຖານ

ພາບທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ Inter Services Public Relations ຂອງປາກິສຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບ CIA, ທ່ານ ວິລລຽມ ເບີນສ໌ (ຊ້າຍ) ພົບກັບຫົວໜ້າກອງທັບປາກິສຖານ, ນາຍພົນ ຄາມາ ເຈເວດ ບາຈວາ ຢູ່ທີ່ເມືອງ Rawalpindi, ຂອງປາກິສຖານ, ວັນທີ 9 ກັນຍາ, 2021

ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບ CIA, ທ່ານ ວິລລຽມ ເບີນສ໌ ໄດ້ບິນໄປຍັງອິນເດຍ ແລະປາກິສຖານ ໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບສະຖານະການໃນອັຟການິສຖານ ແລະພາກພື້ນພ້ອມທັງວິທີທາງໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດໃນວັນພຸດຜ່ານມາ, ທ່ານ ເບີນສ໌ ໄດ້ພົບປະກັບຫົວໜ້າກອງທັບປາກິສຖານ, ນາຍພົນ ຄາມາ ເຈເວດ ບາຈວາ (Qamar Javed Bajwa), ພ້ອມກັບຫົວໜ້າອົງການ ສືບລັບປາກິສຖານ, ພົນໂທເຟຊ໌ ຮາມີດ (Faiz Hameed).

"ມັນເປັນການກ່າວຢໍ້າອີກວ່າ ປາກິສຖານຍັງມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນຂອງຕົນເພື່ອສັນຕິພາບໃນພາກພື້ນ ແລະຮັບປະກັນອະນາ ຄົດອັນໝັ້ນຄົງ ແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງສຳລັບປະຊາຊົນອັຟການິສຖານ," ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າ ຢູ່ໃນບົດຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໂດຍຝ່າຍປະຊາສຳພັນຂອງກອງທັບ.

ຂັ້ນຕອນໃນການຍົກຍ້າຍທີ່ຍຸ້ງເຫຍີງ ແລະມັກຈະວຸ້ນນວາຍຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພື່ອເອົາຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະຊາວອັຟການິສຖານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດອອກຈາກອັຟການິສຖານໄປ ຫຼັງຈາກການຖອນກຳລັງທະຫານຕ່າງປະເທດອອກນັ້ນ ກໍໄດ້ຖືກນໍາມາປຶກສາຫາລືກັນອີກດ້ວຍ, ໂດຍທີ່ເບີນສ໌ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມ ເຊີຍຕໍ່ "ບົດບາດຂອງປາກິສຖານໃນສະຖານະການຂອງອັຟການິສຖານລວມ ທັງການປະຕິບັດການຍົກຍ້າຍຄົນອອກທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ," ອີງຕາມບົດຖະແຫລງຂ່າວ.

ປາກິສຖານໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍປະເທດ, ລວມທັງຫຼາຍປະເທດໃນຢູໂຣບເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊາວອັຟການິສຖານ ທີ່ຫລາຍຄົນຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງເມື່ອຢູ່ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ອອກຈາກອັຟການິສຖານຜ່ານຊາຍແດນທາງບົກຂອງຕົນໂດຍອອກ ວີຊາກັບດ່ານ ຫຼືເອກະສານຜ່ານແດນອື່ນໆ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.

ສະຖານທູດປາກິສຖານໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລຍັງໄດ້ອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ຊາວ ອັຟການິສຖານຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ຕາມການຮ້ອງຂໍຈາກສະຖານທູດຂອງປະ ເທດຕ່າງໆ, ອົງການສື່ມວນຊົນ ແລະອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານອື່ນໆ ອີກດ້ວຍ.

ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ເບີນສ໌ ທີ່ນະຄອນຫວງນິວເດລີໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ແມ່ນມີຂຶ້ນຫລັງຈາກການເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ພົບປະກັບທ່ານອັບດູລ ການີ ບາຣາດາ (Abdul Ghani Baradar) ຜູ້ນຳທາງການເມືອງສູງສຸດຂອງກຸ່ມຕາລີບານ. ລາຍງານເວົ້າວ່າການໂອ້ລົມກັນໄດ້ມີຂຶ້ນທ່າມກາງການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນອອກຈາກອັຟການິສຖານ.

ການເດີນທາງໄປອິນເດຍຂອງທ່ານເບີນສ໌ ຍັງກົງກັນກັບການຢ້ຽມຢາມຂອງຫົວໜ້າອົງການສືບລັບຣັດເຊຍ, ທ່ານນີໂກລາຍ ປາຕຣັສເຊັຟ (Nikolai Patrushev). ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບຂອງອັງກິດ, ທ່ານ ຣີຊາດ ມໍ (Richard Moore) ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປອິນເດຍ.

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