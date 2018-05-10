ຜູ້ທີ່ ປ. ທຣຳ ສະເໜີ ໃຫ້ເປັນ ຫົວໜ້າ CIA ປະຕິຍານວ່າ ຈະບໍ່ໃຊ້ ການທໍລະມານ

ຜູ້ທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເລືອກ ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າຂອງອົງການ
ສືບລັບ CIA ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຕໍ່ສະມາຊິກລັດຖະສະພາວ່າ ຈະບໍ່ໃຫ້ຮື້ຟື້ນໂຄງການ
ທີ່ເອີ້ນວ່າ ເປັນການທໍລະມານຕໍ່ພວກທີ່ສົງໄສວ່າ ເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ເພື່ອຊອກຄົ້ນຫາ
ເອົາຄວາມລັບ ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະປະນາມ ຕໍ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ວ່າຜິດກົດໝາຍ
ແລະບໍ່ມີສິນທຳ.
ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຂອງຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການສືບລັບ CIA
ທ່ານນາງ ຈີນາ ແຮສແປລ ຜູ້ທີ່ຫວັງວ່າຈະໄດ້ເປັນຜູ້ອຳນວຍການແມ່ຍິງຄົນທຳອິດໄວ
61 ປີ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ໃຊ້ເວລາ 3 ທົດສະວັດ
ໄຕ່ເຕົ້າຂຶ້ນມາຕາມລຳດັບ ໃນໜ້າທີ່ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນເຮັດວຽກເປັນຢູ່ທາງ
ເບື້ອງຫຼັງ.
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການໃຫ້ການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພັ່ງເລັງໃສ່ວຽກງານຂອງທ່ານນາງແຮສແປລ
ໃນປີ 2002 ທີ່ປະເທດໄທ ໃນອັນທີ່ທ່ານນາງໄດ້ກຳກັບນຳຄວາມລັບຂອງອົງການ CIA.
ພວກທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ແມ່ນໄດ້ຖືກຖອກນ້ຳໃສ່ໜ້າເກືອບຫາຍໃຈບໍ່ ແລະການທາລຸນດ້ວຍ
ເທັກນິກອື່ນໆ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ແມ່ນການທໍລະມານນັ້ນ.
ທ່ານນາງແຮສແປລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະການສຶບລັບຂອງສະພາສູງວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ
ສະເໜີໃຫ້ທ່ານເບິ່ງຄວາມໝັ້ນໝາຍ ໃນການປະຕິບັດຕໍ່ໜ້າທີ່ ຢ່າງແຈ້ງຂາວ ແບບບໍ່
ມີຫຍັງເກັບໄວ້, ທີ່ວ່າພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ອົງການ CIA ຈະບໍ່ກັບໄປ
ເລີ່ມໂຄງການທໍລະມານ ແບບນັ້ນອີກ.”
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມເດັດຂາດ ໃຫ້ອົງການ CIA ມີໂຄງການ
ແບບເດີມອີກ ແລະຈະບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນອີກຢ່າງແນ່ນອນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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