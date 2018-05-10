ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້ທີ່ ປ. ທຣຳ ສະເໜີ ໃຫ້ເປັນ ຫົວໜ້າ CIA ປະຕິຍານວ່າ ຈະບໍ່ໃຊ້ ການທໍລະມານ

ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າອົງການ CIA ທ່ານນາງ ຈີນາ ແຮສແປລ (Gina Haspel) ກຳລັງນັ່ງໃຫ້ການ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການສືບລັບ ຂອງສະພາສູງ ທີ່ຈະພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາທ່ານນາງ ຫຼືບໍ່ ຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາ ຫຼື Capitol Hill, ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2018 ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.

ຜູ້​ທີ່​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໄດ້ເລືອກ ໃຫ້​ເປັນຫົວໜ້າ​ຂອງອົງການ
ສືບລັບ CIA ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ ຕໍ່​ສະມາຊິກ​ລັດຖະສະພາວ່າ ຈະບໍ່​ໃຫ້​ຮື້​ຟື້ນ​ໂຄງການ
​ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ​ເປັນ​ການທໍລະມານຕໍ່ພວກທີ່​ສົງ​ໄສ​ວ່າ ​ເປັນຜູ້​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ເພື່ອຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ
​ເອົາ​ຄວາມ​ລັບ ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະປະນາມ ຕໍ່​ການກະ​ທຳດັ່ງກ່າວ ​ວ່າ​ຜິດ​ກົດໝາຍ
​ແລະ​ບໍ່​ມີສິນທຳ.

ການ​ຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ​ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ຂອງ​ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການສືບລັບ CIA
ທ່ານ​ນາງ ຈີນາ ແຮສແປລ ຜູ້​ທີ່ຫວັງວ່າຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້ອຳນວຍການ​ແມ່ຍິງ​ຄົນ​ທຳ​ອິດໄວ
61 ປີ ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ລາຍ​ລະອຽດ​ຕ່າງໆ ຕໍ່​ສາ​ທາ​ລະນະ​ຊົນຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວລາ 3 ທົດ​ສະວັດ
​ໄຕ່ເຕົ້າ​ຂຶ້ນມາ​ຕາມ​ລຳດັບ ​ໃນ​ໜ້າ​ທີ່ ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນຢູ່ທາງ
​ເບື້ອງ​ຫຼັງ.

CIA Chief Nominee Haspel Vows Not to Restart Detention, Interrogation Program
Embed
CIA Chief Nominee Haspel Vows Not to Restart Detention, Interrogation Program

No media source currently available

0:00 0:01:09 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການ​ໃຫ້ການດັ່ງກ່າວ​ ​ແມ່ນ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງແຮສແປລ
​ໃນ​ປີ 2002 ​ທີ່ປະ​ເທດ​ໄທ ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກຳກັບນຳ​ຄວາ​ມ​ລັບ​ຂອງອົງການ CIA.
ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກຖອກນ້ຳໃສ່ໜ້າເກືອບຫາຍໃຈບໍ່ ​ແລະ​ການທາລຸນ​ດ້ວຍ
ເທັກ​ນິກອື່ນໆ ທີ່​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ ແມ່ນ​ການທໍ​ລະ​ມານນັ້ນ.

​ທ່ານນາງແຮສແປລ ​ໄດ້​ກ່າວຕໍ່​ຄະນະ​ກຳມະການ​ສຶບລັບ​ຂອງ​ສະພາ​ສູງວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ
​ສະເໜີ​ໃຫ້​ທ່ານເບິ່ງຄ​ວາ​ມໝັ້ນໝາຍ ໃນການປະຕິບັດ​ຕໍ່ໜ້າ​ທີ່ ຢ່າງ​ແຈ້ງ​ຂາວ ​ແບບບໍ່
​ມີ​ຫຍັງເກັບ​ໄວ້, ທີ່​ວ່າ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳພາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ອົງການ CIA ຈະ​ບໍ່​ກັບ​ໄປ
ເລີ່​ມ​ໂຄງການທໍລະມານ ແບບ​ນັ້ນ​ອີກ.”

ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ຍອມເດັດຂາດ ​ໃຫ້​ອົງການ CIA ມີ​ໂຄງການ
​ແບບ​ເດີມ​ອີກ ​ແລະ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ມັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG