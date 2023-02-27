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ວັນຈັນ, 27 ກຸມພາ 2023
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບ CIA ວ່າ ຈີນ ມີຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ ໃນການບຸກລຸກໄຕ້ຫວັນ

ແຟ້ມພາບ - ເຮືອບິນລົບ ອາຍພົ່ນ F-16 ຂອງໄຕ້ຫວັນ ບິນຄຽງຂ້າງ ເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ H-6 ຂອງຈີນ, ຢູ່ເທິງ, ໃນນ່ານຟ້າຂອງໄຕ້ຫວັນ, ໃນພາບໃບປິວນີ້ ທີ່ໄດ້ຖ່າຍ ແລະເຜີຍແຜ່ ໂດຍກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງໄຕ້ຫວັນ ເມື່ອວັນທີ 10 ກຸມພາ 2020.

ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບ​ອົງ​ການ CIA ກ່າວວ່າ ອົງການສືບລັບສະຫະ ລັດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງຕົນ “ກຽມພ້ອມພາຍໃນປີ 2027” ທີ່ຈະບຸກລຸກໄຕ້ຫວັນ. ແຕ່ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບ CIA ທ່ານວີລລຽມ ເບີນສ໌ ຍັງກ່າວອີກວ່າ ທ່ານສີ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ອາດຈະມີຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການບຸກໄຕ້ຫວັນ ເມື່ອໄດ້ເຫັນຜົນທີ່ອອກມາຂອງຣັດເຊຍ ໃນສົງຄາມທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ເຮັດກັບຢູເຄຣນນັ້ນ.

ແຟ້ມພາບ - ຜູ້ອຳນວຍການ ທ່ານວີລລຽມ ເບີນສ໌ ກ່າວຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສືບລັບ CIA ໃນເມືອງແລ່ງລີ ລັດເວີຈີເນຍ, ວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2022.
ແຟ້ມພາບ - ຜູ້ອຳນວຍການ ທ່ານວີລລຽມ ເບີນສ໌ ກ່າວຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສືບລັບ CIA ໃນເມືອງແລ່ງລີ ລັດເວີຈີເນຍ, ວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2022.

ທ່ານເບີນສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນລາຍການ “Face the Nation” ຂອງໂທ​ລະ​ພາບ CBS ວ່າ ສະຫະລັດ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ “ຢ່າງຈິງຈັງ” ໃນເລື້ອງຄວາມປາດຖະໜາຂອງທ່ານສີ ທີ່ຢາກຈະຄວບຄຸມໄຕ້ຫວັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີບັນຫາຂັດແຍ້ງດ້ານການທະຫານ ທີ່ບໍ່ສາມາດຫລີກລ່ຽງໄດ້ ກໍຕາມ. ທ່ານເບີນສ໌ ກ່າວວ່າ ການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະຫະລັດແລະບັນດາພັນທະມິດຈາກປະເທດຢູໂຣບ ແກ່ຢູເຄຣນ ອາດເປັນມາດຕະການກີດກັນຕໍ່ຈີນ ໃນເວລານີ້ ກໍເປັນໄດ້ ແຕ່ຄວາມສ່ຽງຂອງການໂຈມຕີຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ ພຽງແຕ່ຈະເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.

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