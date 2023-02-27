ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບ CIA ວ່າ ຈີນ ມີຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ ໃນການບຸກລຸກໄຕ້ຫວັນ

ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບອົງການ CIA ກ່າວວ່າ ອົງການສືບລັບສະຫະ ລັດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຂອງຕົນ “ກຽມພ້ອມພາຍໃນປີ 2027” ທີ່ຈະບຸກລຸກໄຕ້ຫວັນ. ແຕ່ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບ CIA ທ່ານວີລລຽມ ເບີນສ໌ ຍັງກ່າວອີກວ່າ ທ່ານສີ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ອາດຈະມີຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການບຸກໄຕ້ຫວັນ ເມື່ອໄດ້ເຫັນຜົນທີ່ອອກມາຂອງຣັດເຊຍ ໃນສົງຄາມທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ເຮັດກັບຢູເຄຣນນັ້ນ.
ທ່ານເບີນສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນລາຍການ “Face the Nation” ຂອງໂທລະພາບ CBS ວ່າ ສະຫະລັດ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ “ຢ່າງຈິງຈັງ” ໃນເລື້ອງຄວາມປາດຖະໜາຂອງທ່ານສີ ທີ່ຢາກຈະຄວບຄຸມໄຕ້ຫວັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີບັນຫາຂັດແຍ້ງດ້ານການທະຫານ ທີ່ບໍ່ສາມາດຫລີກລ່ຽງໄດ້ ກໍຕາມ. ທ່ານເບີນສ໌ ກ່າວວ່າ ການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະຫະລັດແລະບັນດາພັນທະມິດຈາກປະເທດຢູໂຣບ ແກ່ຢູເຄຣນ ອາດເປັນມາດຕະການກີດກັນຕໍ່ຈີນ ໃນເວລານີ້ ກໍເປັນໄດ້ ແຕ່ຄວາມສ່ຽງຂອງການໂຈມຕີຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ ພຽງແຕ່ຈະເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.