ຫຼັງຄາໂບດຖະຫຼົ່ມ ໃນພາກເໜືອຂອງເມັກຊີໂກ, ເຮັດໃຫ້ ຢ່າງນ້ອຍ 9 ຄົນເສຍຊີວິດ

ຫລັງຄາຂອງໂບດແຫ່ງນຶ່ງໃນພາກເໜືອຂອງເມັກຊິໂກ ໄດ້ຫັກພັງລົງ ໃນລະຫວ່າງພິທີທາງສາສະໜາໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງນ້ອຍ 9 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກປະມານ 50 ຄົນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກຄົ້ນຫາກວດສອບຢູ່ໃນຊາກຫັກພັງໃນຕອນແລງ ເພື່ອຊອກຫາຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະຜູ້ເຄາະຮ້າຍອື່ນໆ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຊື່ອວ່າມີນັກບວດປະມານ 30 ຄົນໄດ້ຕິດຢູ່ໃນຊາກຫັກພັງໃນຂະນະທີ່ຫລັງຄາຫັກພັງລົງມາ. ນັກຄົ້ນຫາໄດ້ຄານເຂົ້າໄປໃຕ້ແຜ່ນຫລັງຄາ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ນຳເອົາໝາເຂົ້າມາຊ່ວຍຊອກຫາຜູ້ລອດຊີວິດ.
ຕຳຫຼວດລັດ ຕາເມົາລີປັສ (Tamaulipas) ກ່າວວ່າ ມີປະມານ 100 ຄົນຢູ່ໃນໂບດໃນເວລາທີ່ພັງລົງມາ.
ໂຄສົກກະຊວງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງລັດ ກ່າວໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ມີ 9 ຄົນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກການຫັກພັງຖະຫຼົ່ມລົງມາ ຊຶ່ງໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ອາດເປັນຍ້ອນ "ຄວາມລົ້ມແຫຼວທາງດ້ານໂຄງສ້າງ."