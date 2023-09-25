ອົງການອານະໄມໂລກ (WHO) ກ່າວວ່າ ມີຈຳນວນການຕິດອະຫິວາເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ໂຕເລກກໍລະນີການຕິດໃນປີກາຍນີ້ ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນກວ່າສອງເທົ່າຂອງການລາຍງານໃນປີ 2021 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວ.
ຈຳນວນຂອງບັນດາປະເທດທີ່ລາຍງານການຕິດອະຫິວາໄດ້ພີ້ມຂຶ້ນໃນປີ 2022 ຈາກ 25 ເປີເຊັນ ໃນ 35 ປະເທດ ໃນປີ 2021 ມາເປັນ 44 ປະເທດ ໃນປີກາຍນີ້.
ອະຫິວາ ສາມາດເປັນພະຍາດຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ ອີງຕາມສູນກາງປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມມພະຍາດສະຫະລັດ ທີ່ສາມາດແຜ່ລາມຜ່ານອາຫານທີ່ບໍ່ປອດໄພ ຫລືນໍ້າ. ເຊື້ອອະຫິວາສາມາດແຜ່ລາມ ຈາກຄົນຜູ້ນຶ່ງ ໄປຫານໍ້າດື່ມ ຫລືໄປຫານໍ້າທີ່ໃຊ້ສຳລັບການປູກຝັງອາຫານ ຫລືກະກຽມປຸງແຕ່ງອາຫານ. ອະຫິວາຍັງສາ ມາດແຜ່ລາມເວລາອາຈົມມະນຸດທີ່ີມີເຊື້ອອະຫິວາເຂົ້າໄປສູ່ນໍ້າໃຊ້.
ພື້ນຖານການປິ່ນປົວອະຫິວາແມ່ນການສັກຢາສອງເຂັມ ແຕ່ເລີ້ມໃນເດືອນຕຸລາ 2022 ກຸ່ມປະສານງານສາກົນ ທີ່ບໍລິຫານດ້ານວັກຊີນສຸກເສີນ ໄດ້ປ່ຽນມາເປັນວັກຊິນດຽວ.