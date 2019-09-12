ແມ່ຍິງຄົນຈີນທີ່ຖືກຈັບຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕາກອາກາດ ຫລື resort ຂອງປະທາທາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢູ່ໃນລັດຟລໍຣິດາ ຖືກພົບວ່າ ມີຄວາມຜິດໃນຖານລ່ວງລ້ຳເຂົ້າໄປໃນເຂດຫວງຫ້າມຂອງບຸກຄົນ ແລະໃຫ້ການເທັດຕໍ່ໜ່ວຍອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີ.
ນາງ ຢຸຍຈິງ ຊາງ (Yujing Zhang) ໄດ້ປະເຊີນກັບການຖືກຈຳຄຸກເປັນເວລາ 5 ປີ ໃນຕອນທີ່ນາງຖືກຕັດສິນ ໃນເດືອນທ້າຍພະຈິກປີກາຍນີ້. ນາງບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີອາການເສຍໃຈ ແຕ່ຢ່າງໃດ ໃນຂະນະທີ່ມີການອ່ານຄຳຕັດສິນໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ຕອນທ້າຍຂອງການດຳເນີນຄະດີເປັນເວລາ 2 ວັນ.
ນາງ ຊາງ (Zhang) ທີ່ມີອາຍຸ 33 ປີ ໄດ້ຖືກຈັບ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕາກອາກາດສ່ວນຕົວມາອາລາໂກ (Mar-a-Lago) ທີ່ມີສະໜາມຫລິ້ນກັອຟ ຂອງທ່ານທຣຳ ຢູ່ເມືອງ ພາມບິສ (Palm Beach) ໃນເດືອນມີນາປີກາຍນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ນາງໄດ້ຍ່າງເຂົ້າໄປຫາໜ່ວຍອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີຄົນນຶ່ງ ໂດຍກ່າວອ້າງວ່າ ນາງເປັນສະມາຊິກຂອງສະໂມສອນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະຢາກເຂົ້າໄປຫາສະລອຍນ້ຳ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກໜ່ວຍອາລັກຂາໃນຕອນທຳອິດບໍ່ສາມາດກວດພົບຊື່ຂອງນາງຢູ່ໃນບັນຊີສະມາຊິກສະໂມສອນກໍຕາມ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດນາງກໍໄດ້ຖືກອະນຸຍາດ ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນນັ້ນ ຫລັງຈາກຜູ້ຈັດການຂອງສະໂມສອນຄິດວ່າ ນາງເປັນລູກສາວຂອງສະມາຊິກຄົນນຶ່ງ.
ແຕ່ວ່າ ເມື່ອນາງຊາງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນນັ້ນແລ້ວ ນາງກໍບອກຜູ້ຮັບໂທລະສັບວ່າ ນາງໄປທີ່ນັ້ນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມທີ່ມີຊື່ວ່າສະມາຄົມຄົນຈີນ-ອາເມຣິກັນສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື United Nations Chinese-American Association. ເມື່ອພະນັກງານເຫັນວ່າ ບໍ່ມີກຳນົດເວລາທີ່ຈະມີງານແບບນັ້ນ ຈັດຂຶ້ນ ກໍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພວກໜ່ວຍອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີຊາບ ແລະນາງຊາງ (Zhang) ກໍຖືກຈັບໄປຂັງໄວ້.
ໃນການກວດຄົ້ນສິ່ງຂອງທີ່ນາງຄອບຄອງຢູ່ແມ່ນພົບວ່າ ນາງມີໂທລະສັບມືຖື 4 ໜ່ວຍ, ຄອມພິວເຕີແບບໃສ່ຕັກ ຫລື laptop 1 ໜ່ວຍ, ເຄື່ອງເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຕໍ່ໃສ່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຫລື external hard drive 1 ອັນ ແລະອຸປະກອນນ້ອຍໆ ເພື່ອເກັບສະສົມຂໍ້ມູນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ "thumb drive" 1 ອັນ ທີ່ມີໂປ ແກຣມ ທຳລາຍຄອມພິວເຕີ.