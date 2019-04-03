ແມ່ຍິງຊາວຈີນຜູ້ນຶ່ງໄດ້ຖືກຈັບ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າໄປບ່ອນຕາກອາກາດຂອງປະທານາ
ທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລັດຟລໍຣິດາ ໂດຍນຳເອົາເຄື່ອງຊອບ ແວຄອມ
ພິວເຕີ້ທີ່ມຸ່ງຮ້າຍ ເຂົ້າໄປນຳ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ອີງຕາມເອກກະສານຂອງສານທີ່ໄດ້ຍື່ນໂດຍບັນດາໄອຍະການລັດຖະບານກາງໃນ
ວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ນາງຢູຈິງ ຊັງ ໄດ້ເຂົ້າໄປຖາມໜ່ວຍອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີ ຢູ່
ບ່ອນຕາກອາກາດ Mar-a-Lago ຂອງປະທານາທິບໍດີໃນເມືອງ Palm Springs
ເພື່ອຢາກເຂົ້າໄປຫາສະໂມສອນສ່ວນໂຕ ໂດຍອ້າງວ່າ ນາງໄດ້ເປັນສະມາຊິກ ແລະ
ຕ້ອງການເຂົ້າໄປຫາສະອາບນ້ຳ. ເຖິງແມ່ນວ່າໜ່ວຍອາລັກຂາບໍ່ສາມາດຊອກຫາ
ຊື່ນາງເຫັນໃນຂັ້ນຕົ້ນຢູ່ໃນບັນຊີລາຍສະມາຊິກກໍຕາມ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດນາງກໍໄດ້ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປຂ້າງໃນ ຫຼັງຈາກຜູ້ບໍລິຫານສະໂມສອນຄິດວ່າ ນາງເປັນລູກສາວ
ຂອງສະມາຊິກ.
ແຕ່ເວລານາງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນສະໂມສອນແລ້ວ ນາງຊັງໄດ້ບອກພະ
ນັກງານຕ້ອນຮັບວ່າ ນາງໄດ້ມາທີ່ນີ້ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ຈັດໂດຍກຸ່ມທີ່ມີຊື່ວ່າ ສະມາ
ຄົມອົງການສະຫະປະຊາດ ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍຈີນ. ເວລາພະນັກງານພົບວ່າ
ບໍ່ມີພິທີດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນລາຍການຈຶ່ງໄດ້ມີການແຈ້ງໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໜ່ວຍອາລັກ
ຂາຊາບ ແລະນາງຊັງກໍໄດ້ຖືກກັກຂັງ. ການຄົ້ນຫາສິ່ງຂອງໆນາງ ໄດ້ພົບເຫັນໂທລະ
ສັບມືຖືສີ່ໜ່ວຍ ຄອມພິວເຕີມືຖືນຶ່ງໜ່ວຍ ເຄື່ອງ hard drive ນຶ່ງໜ່ວຍ ແລະເຄື່ອງ
ບັນທຶກຂໍ້ມູນນ້ອຍທີ່ຮ້ອງກັນວ່າ “thumb drive” ທີ່ບັນຈຸ ມາລແວນຶ່ງອັນ.
ນາງຊັງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ຕົວະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງ ແລະເຂົ້າໄປໃນ
ເຂດຫວງຫ້າມແບບຜິດກົດໝາຍ.
ຖະແຫຼງການ ຂອງໜ່ວຍອາລັກຂາ ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີການລົງ
ຄວາມເຫັນວ່າ “ໃຜເປັນຜູ້ເຊີນ ຫຼືໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢູ່ທີ່ບ່ອນຕາກອາກາດ Mar-a-
Lago” ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນ “ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າພາບ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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