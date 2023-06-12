ເຮືອບິນກອງທັບອາກາດຈີນ 10 ລຳ ໄດ້ບິນຂ້າມເສັ້ນແບ່ງເຂດແດນທາງທະເລຢູ່ຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄຕ້ຫວັນ ທີ່ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນເຂດແດນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການລະຫວ່າງໄຕ້ຫວັນ ແລະຈີນ. ນອກນັ້ນ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍັງກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນຈີນ 4 ລຳໄດ້ທຳການລາດຕະເວນພ້ອມລົບໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ໄຕ້ຫວັນກໍໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນແລະກຳປັ່ນຂອງຕົນ ໄປຮັບມືກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຈີນ.
ນີ້ແມ່ນເທື່ອທີສອງ ໃນໄລຍະບໍ່ຮອດສອງອາທິດທີ່ຈີນໄດ້ເພີ້ມກິດຈະກຳທາງທະຫານ ຢູ່ອ້ອມແອ້ມເກາະໄຕ້ຫວັນ.
ໃນວັນພະຫັດແລ້ວ ໄຕ້ຫວັນລາຍງານວ່າ ເຮືອບິນກອງທັບຈີນ 37 ລຳໄດ້ບິນລ່ວງລ້ຳເຂົ້າໄປໃນເຂດລະບຸໂຕທາງອາກາດຂອງໄຕ້ຫວັນ.
ໄຕ້ຫວັນປົກຄອງປະເທດແບບປະຊາທິປະໄຕ ແຕ່ຈີນອ້າງວ່າໄຕ້ຫວັນເປັນດິນແດນສ່ວນນຶ່ງຂອງຈີນ.