ຊິ້ນສ່ວນ ຈາກໂຄງການ ອະວະກາດຈີນ ຕົກໃສ່ ຫຼາຍເຂດໃນພາກໃຕ້ຂອງລາວ

ຊິ້ນສ່ວນຈາກໂຄງການອະວະກາດຈີນ ຕົກໃສ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ ແລະພາກເໜືອຂອງ
ກຳປູເຈຍ.
ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ເສດຊິ້ນສ່ວນຈາກໂຄງການອະວະກາດຈີນ ໄດ້ຕົກໃສ່ຫຼັງຄາ
ເຮືອນ ແລະເດີ່ນບ້ານຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ບ້ານທົ່ງເສັດ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ
ແລະຢູ່ອີກບ່ອນນຶ່ງ ແມ່ນຕົກໃສ່ເດີ່ນໂຮງຮຽນ ທີ່ບ້ານໜອງຕົມ ເມືອງເລົ່າງາມແຂວງ
ສາລະວັນ ເມື່ອຕອນແລງຂອງວັນທີ 23 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາ.
ລາຍງານຂ່າວຂອງໜັງສືພິມອອນລາຍນ໌ Space Daily ແຈ້ງວ່າ ເສດຊິ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານັ້ນ
ອາດເປັນຂອງດາວທຽມ Yaogan-33 ທີ່ສົ່ງຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດໂດຍຈະຫຼວດ Long
March-4C ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດ ແລ້ວ. ລາຍງານແຈ້ງວ່າ ຈະຫຼວດທ່ອນທີນຶ່ງ
ແລະທີສອງ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ທ່ອນທີ 3 ໄດ້ມີບັນຫາ.
ເສດຊິ້ນສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ ອາດເປັນຂອງຈະຫຼວດທ່ອນທີສາມ ແລະດາວທຽມໜ່ວຍດັ່ງກ່າວ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທາງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງຂອງລາວ ກໍໄດ້ອອກແຈ້ງການ
ສະບັບນຶ່ງ ໄປຍັງຫ້າແຂວງພາກໃຕ້ ຮວມມີ ຈຳປາສັກ ສາລະວັນ ອັດຕະປື ເຊກອງ
ແລະສະຫວັນນະເຂດ ວ່າ ອາດຈະມີຊິ້ນສ່ວນຈາກໂຄງການອະວະກາດຈີນ ຕົກໃນ
ເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະຖ້າຫາກມີຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ຈີນຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ.
ເວລານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ພວມກວດສອບ ແລະເກັບເອົາເສດຊິ້ນສ່ວນທັງໝົດ ຂອງ
ດາວທຽມຈີນ ເພື່ອໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນ ແລະລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງໄດ້ຊາບ.
ສ່ວນຢູ່ກຳປູເຈຍນັ້ນ ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ປະຊາຊົນໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດດັງຂຶ້ນ ແລະ
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍມີເສດຊິ້ນສ່ວນຕົກລົງມາໃສ່ຫຼາຍໆເຂດ ໃນແຂວງສະຕຣຶງເຕງ.
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