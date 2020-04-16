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ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ກຳປັ່ນຂອງຈີນ ຫວນກັບຄືນ ເຂົ້າໄປໃກ້ ເຂດແດນຂອງຫວຽດນາມ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ຢູ່ໃນເມືອງດານັງ ຂອງຫວຽດນາມ ຕາເວັນກຳລັງຂຶ້ນ ເໜືອທະເລຈີນໃຕ້ ຊຶ່ງເຂດທະເລແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຖືກອ້າງເອົາກຳມະສິດຊ້ອນກັນ ໂດຍ ຫວຽດນາມ ຈີນ ຟີລິບປິນ ແລະ ມາເລເຊຍ.

ກຳປັ່ນາລົບຂອງຈີນ ໄດ້ກັບຄືນເຂົ້າໄປໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ຊຶ່ງໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດໂດຍຫວຽດນາມ ຫຼາຍວັນມາແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ຈີນ ໄດ້ຈົມເຮືອຫາປາລຳນຶ່ງຂອງຊາວຫວຽດນາມ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີຄວາມຢ້ານກົວ ເພີ້ມຂຶ້ນວ່າ ປັກກິ່ງ ອາດໃຊ້ການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເພື່ອຫັນເຫຄວາມສົນໃຈຈາກການເຄື່ອນໄຫວທາງທະເລຂອງຕົນນັ້ນ.

ກຳປັ່ນລົບຂອງຈີນ ຊື່ວ່າ ໄຮຢາງ ດີຊີ (Haiyang Dizhi) ໄດ້ກັບຄືນເຂົ້າໄປໃນເຂດເສດຖະກິດສະເພາະຂອງຫວຽດນາມ ກ່ອນເວລາ 6 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນຫວຽດນາມ ເມື່ອວັນອັງຄານຜ່ານມາ ອີງຕາມ ອົງການການສັນຈອນທາງທະເລ ຊຶ່ງເປັນການບໍລິການທາງພານິດ ທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງກຳປັ່ນ ແລະກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າຕ່າງໆ.

ແຫລ່ງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ກໍແມ່ນເລື້ອງບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ທີ່ແກ່ຍາວມາດົນນານນັ້ນ ຊຶ່ງສະຫະລັດ ຖືວ່າ ເປັນຈຸດນຶ່ງໃນໂລກ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ສຸດ ຂອງການປະທະກັນທາງດ້ານທະຫານ.

ການໄປເຖິງຂອງກຳປັ່ນລົບຈີນ ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ມັນໄດ້ຈົມກຳປັ່ນຂອງຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 2 ເມສາຜ່ານມານີ້.

ກຳປັ່ນລົບ ໄຮຢາງ ດີຊີ ເປັນກຳປັ່ນລຳດຽວກັນ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນເມື່ອປີກາຍນີ້ ເພື່ອສຳຫຼວດເບິ່ງເຂດນ່ານທະເລຂອງຫວຽດນາມທີ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍນ້ຳມັນ. ກຳປັ່ນຂອງຫວຽດນາມຈຳນວນນຶ່ງ ແລ່ນຕິດຕາມເບິ່ງກຳປັ່ນຂອງຈີນ ມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນເຊັ່ນກັນ ຢູ່ອ້ອມບໍລິເວນເຂດເສດຖະກິດສະເພາະດັ່ງກ່າວ ຈົນກວ່າກຳປັ່ນຂອງຈີນ ຈະແລ່ນອອກໄປໃນເດືອນຕຸລາ.

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