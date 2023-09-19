ຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງຈີນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວັງ ຢີ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍ “ການຮ່ວມມືແບບຍຸດທະສາດ” ກັບປະເທດຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເປີດການເຈລະຈາຫາລື ທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກລາວຣອບ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆ.
ການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງຣັດເຊຍຂອງທ່ານຫວັງ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການເຈລະຈາຫາລືເປັນເວລາ 2 ມື້ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາຢູ່ປະເທດເກາະມາລຕາ ກັບທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານເຈັກ ຊູລເລີວານ. ການເຈລະຈາຂອງທ່ານຫວັງ ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໄປຈົນຮອດວັນພະຫັດ.
ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂັ້ນຕົ້ນນັ້ນ ທ່ານຫວັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງຈີນ ແລະຣັດເຊຍ ຕໍ່ “ໂລກທີ່ມີຫຼາຍຂົ້ວ” ແລະ “ລະບຽບການທີ່ເປັນທຳຫຼາຍຂຶ້ນຂອງໂລກ” ຊຶ່ງເປັນຄຳເວົ້າທີ່ປັກກິ່ງ ແລະມົສກູ ໃຊ້ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານໃນອັນທີ່ເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນການຄອບງຳກິດຈະການຂອງໂລກໂດຍສະຫະລັດ.
“ຈີນແລະຣັດເຊຍ ໃນຖານະມະຫາອຳນາດທີ່ນຳໜ້າຂອງໂລກ ແລະສະມາຊິກຖາວອນ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບພິເສດ ໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານຍຸດທະສາດແລະການພັດທະນາຂອງໂລກ” ທ່ານຫວັງກ່າວ. “ການເອົາມາດຕະການຕ່າງໆ ໂດຍລຳພັງແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນໂດຍຜູ້ຄອງຄວາມເປັນເຈົ້າໂລກແລະກຸ່ມໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການປະເຊີນໜ້າ ທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນສຳລັບພວກເຮົາແລ້ວເພື່ອຮັກສາສະພາບການ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກໃນພາລະກິດຮັບຜິດຊອບໃນຖານະປະເທດມະຫາອຳນາດ ແລະເຮັດຫຼ້ອນພັນທະສາກົນຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ກັບຈີນ “ບໍ່ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ປະເທດໃດນຶ່ງ ແລະບໍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກປະເທດອື່ນໃດທັງສິ້ນ.”