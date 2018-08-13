​​​​ສາສະດາຈານ ​​ຈີນ ທີ່ຖືກຈັບ ຍ້ອນໃຫ້ສຳພາດ ກັບ ວີໂອເອ ຖືກປ່ອຍແລ້ວ

ສາສະດາຈານຊາວຈີນທີ່ອອກບຳນານແລ້ວຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ການສຳພາດສົດທາງໂທລະພາບ ກັບວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາພາກພາສາ ຈີນກາງ ປະມານເກືອບສອງສັບປະດາແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ກັບຄືນເມືອບ້ານຂອງຜູ້ກ່ຽວແລ້ວແຕ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມດູແລຢ່າງໃກ້ຊິດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກເພື່ອນສະນິດຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ບອກກັບວີໂອເອ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ທ່ານ ຊັນ ເວິນກວງ ໄວ 84 ປີ ໄດ້ບອກກັບພວກໝູ່ເພື່ອນວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ເພິ່ນໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ໃນວັນທີ 1 ສິງຫານັ້ນແລ້ວ ເພິ່ນໄດ້ຖືກຍ້າຍ ໄປຍັງສະຖານທີ່ຫຼາຍແຫ່ງ ຊຶ່ງ ຮວມທັງເຮືອນຫຼັງນຶ່ງ ທີ່ຄ້າຍທະຫານເຂດຈີນານ ໃນເຂດຮ່ອມພູຢັນສີ ຊຶ່ງແມ່ນໂຮງແຮມ ແລະສູນກາງຮັບຮອງ ທີ່ພົວພັນກັບພວກທະຫານ ໃນເຂດຈີນານ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຈີນ ອັນເປັນບ້ານເກີດຂອງທ່ານ. ເພິ່ນໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປຍັງສະຖານທີ່ 4 ແຫ່ງ, ຊຶ່ງຈະໃຫ້ພັກຢູ່ ນຶ່ງ ຫຼື ສອງມື້ ພາຍໃຕ້ການກວດກາຊິ້ງຊອມດ້ານຄວາມປອດໄພຢ່າງແຂັ້ມງວດ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງໝູ່ຂອງທ່ານ.
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັບເພິ່ນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ແລ້ວ, ໝູ່ຂອງເພິ່ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສາສະດາ ຈານຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ຕິດຕໍ່ກັບວີໂອເອ ແລະບອກວ່າ ທ່ານນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ປອດໄພ ກັບຄືນບ້ານຂອງທ່ານແລ້ວ. ພວກໝູ່ເພື່ອນໄດ້ບອກກວ່າ ທ່ານເວິນກວງ ບອກກັບພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ທະຫານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ທຳການກວດຄົ້ນບ້ານຂອງເພິ່ນ ແລະໄດ້ເອົາໂທລະສັບມືຖືໄປ, ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ ແລະເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ. ບັນຊີຕາໜ່າງສື່ສັງຄົມຂອງເພິ່ນ ແມ່ນຖືກປິດ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າພວກໝູ່ຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ບອກໄວ້.
ວີໂອເອ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຕິດຕໍ່ທ່ານເວິນກວງ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ສາມາດ
ຕິດຕໍ່ໄດ້. ທາງການຈີນ ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ທ່ານເວິນກວງ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ສຳພາດທາງໂທລະພາບສົດ ກັບວິທະຍຸ
ສຽງອາເມຣິກາ ໃນລາຍການບັນຫາແລະຄວາມເຫັນ ຫຼື Issues & Opinions
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຕຳໜິຕິຕຽນການຊ່ອຍເຫຼືອຂອງຈີນຕໍ່ຕ່າງປະເທດແລະ
ແຜນຍຸດທະສາດທາງດ້ານການທູດ ໃນອາຟຣິກາ. ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ສຳພາດຢູ່ນັ້ນ
ທ່ານ ຊັນ ໄດ້ບອກກັບວີໂອເອວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ແມ່ນໄດ້ບຸກເຂົ້າ ໄປໃນບ້ານຂອງເພິ່ນ
ແລະພະຍາ ຍາມທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ.
ສາສະດາຈານທ່ານນີ້ ໄດ້ກັບຄືນເມືອເຮືອນຂອງທ່ານແລ້ວ ຫຼັງຈາກ ມີພວກສິດເກົ່າ
ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊານດົງຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 150 ຄົນ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ສິດສອນ
ເປັນເວລາຫຼາຍໆທົດສະວັດນັ້ນ ໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍເປີດຊອງໄປຫາເຈົ້າໜ້າທີ່
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງມະຫາວິທະຍາໄລ ຄ້ຳປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະສິດເສລີພາບ
ຂອງເພິ່ນ.
ທ່ານຫວັງ ຊູຈຸນ ຜູ້ຮ່ວມຂຽນຈົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ບອກກັບວີໂອເອວ່າ ທ່ານແມ່ນ
ຕົກໃຈກ່ຽວກັບເຫດການຄັ້ງນີ້, ບ່ອນທີ່ທ່ານຄິດວ່າ ມັນເປັນເລື້ອງ ທີ່ໜ້າໂກດແຄ້ນ ບໍ່ມີຄວາມສີວິໄລແລະຂັດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ. ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່
ທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດຈີນານ ຊຶ່ງເປັນເມືອງຫຼວງຂອງແຂວງຊານດົງແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມ
ເສຍຫາຍ ຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ພາບພົດຂອງຈີນ ໃນເວທີສາກົນ ໂດຍປະຕິບັດແບບ
ບໍ່ມີມາລະຍາດແລະຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ພວກຕ້ອງຕິລັດຖະບານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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