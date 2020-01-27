ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານຫລີ ເກີ້ຈຽງ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງຫວູຮານ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ແລະກວດກາເບິ່ງການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງ ເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ໄດ້ເອົາຊີວິດປະຊາຊົນ 81 ຄົນແລ້ວ.
ເມືອງຫວູຮານ ເປັນສູນກາງຂອງການລະບາດ ແລະປະຊາຊົນຢູ່ແຫ່ງນັ້ນ ແລະຢູ່ໃນເມືອງອື່ນໆ ຈຳນວນນຶ່ງ ກໍປະເຊີນກັບຂໍ້ຈຳກັດຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານພະຍາຍາມຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວ ແຜ່ລາມອອກໄປ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ໄດ້ເອົາບາດກ້າວເພີ້ມເຕີມ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ດ້ວຍການຂະຫຍາຍວັນພັກປີໃໝ່ຈີນ ຫລືກຸດຈີນອອກໄປຕື່ມອີກ 3 ວັນ ເພື່ອຕັດການເຕົ້າໂຮມກັນເປັນກຸ່ມນັ້ນລົງ.
ຕົວເລກຫຼ້າສຸດທີ່ລາຍງານອອກມາໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງຈີນລວມມີຫຼາຍກວ່າ 2,700 ກໍລະນີຂອງປະຊາຊົນທີ່ລົ້ມປ່ວຍຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວ.
ຍັງໄດ້ມີລາຍງານອີກວ່າ ມີກໍລະນີຄົນຕິດເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ, ການາດາ, ຝຣັ່ງ, ຮົງກົງ, ຍີ່ປຸ່ນ, ມາເກົ້າ, ມາເລເຊຍ, ເນປາລ, ປອກຕຸຍການ, ສິງກະໂປ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ໄຕ້ຫວັນ, ໄທ, ສະຫະລັດ ແລະຫວຽດນາມ. ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ກ່າວວ່າ ກໍລະນີເຫຼົ່ານັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນພວກຄົນຜູ້ທີ່ມີປະຫວັດຂອງການເດີນທາງໄປໃນເມືອງຫວູຮານ ໂດຍມີອີກຈຳພວກນຶ່ງ ໄດ້ສຳພັດກັບບຸກຄົນຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຫາແຫ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ບໍ່ໄດ້ມີລາຍງານຂອງການເສຍຊີວິດໃດໆ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບເຊື້ອໄວຣັສ ຢູ່ນອກປະເທດຈີນ.
ຫົວໜ້າຫ້ອງການຂອງອົງການສູນກາງຄວາມຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດ ຫຼື CDC ທ່ານນາງແນນຊີ ແມັສສັນເນຍ (Nancy Messonnier) ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ວ່າ ມີ 5 ກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສນີ້ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະວ່າ ທັງ 5 ຄົນນີ້ ໄດ້ສຳພັດໂດຍກົງກັບຄົນຜູ້ອື່ນຢູ່ໃນເມືອງຫວູຮານ.
ພວກຄົນປ່ວຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຮັກສາຢູ່ໃນຫ້ອງໂດດດ່ຽວປອດພະຍາດ ທີ່ໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່ພວກທ່ານໝໍ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ພະຍາຍາມ ຈະຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເຊື້ອໄວຣັສນີ້ຕື່ມອີກ. ອົງການ CDC ກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງທຳການສືບສວນສອບສວນກ່ຽວກັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າຕິດເຊື້ອໄວຣັສນີ້ 100 ຄົນ ຢູ່ໃນ 26 ລັດຂອງປະເທດ.
ລັດຖະມົນຕີຄະນະກຳມາທິການສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ ທ່ານໝາ ຊ້ຽວເວີຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ວ່າ ເຮົາຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບໄວຣັສນີ້ໜ້ອຍດຽວ. ແຕ່ບັນດາທ່ານໝໍ ຮູ້ຈັກວ່າ ມັນມີໄລຍະເພາະໄຂ່ ທີ່ສາມາດຢູ່ໃນຊ່ວງ ຈາກ 1 ວັນ ຫາ 14 ວັນ. ທ່ານໝາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຊື້ອໄວຣັສນີ້ ຕິດແປດກັນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີການເພາະໄຂ່ນີ້ ໃນເມື່ອມັນບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍ ຫຼື ອາການໃດໆ ຂອງພະຍາດເລີຍ ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ.
ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈີນ ກຳລັງປະເຊີນກັບ “ສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງ” ແລະບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນທັງຫຼາຍ ຈະຖືກນຳມາສຸມໃສ່ໃນໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ ເພື່ອຮັກສາປິ່ນປົວພວກກໍລະນີເຈັບປ່ວຍທີ່ສາຫັດ.