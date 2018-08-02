​​ຕຳຫຼວດຈີນ ບຸກເຂົ້າໄປໃນບ້ານເຮືອນຂອງ ອາຈານສອນກະສຽນ ໃນມ. ຊານດົງ ໃນຂະ ນະທີ່ມີ ລາຍການຖ່າຍທອດອອກອາກາດ

ຕຳຫຼວດຈີນ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນບ້ານເຮືອນຂອງອາຈານສອນກະສຽນຂອງມະຫາວິ
ທະຍາໄລຊານດົງ ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຄົນສຳຄັນດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງຈີນ ໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນ
ໄດ້ສະແດງອອກ ຜ່ານການສຳພາດທາງໂທລະສັບ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເພິ່ນ ໃນລາຍ
ການ Issues& Opinions ທາງໂທລະພາບຂອງສຽງອາເມຣິກາ ຫຼື ວີໂອເອ ພາສາຈີນກາງ.
ວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ພາສາຈີນກາງ ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງອາຈານວາງກວາງ
ຊັນ ທາງໂທລະສັບມືຖື ແລະ WeChat, ຊຶ່ງເປັນສື່ສັງຄົມທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍ, ຫຼັງຈາກ
ທີ່ເພິ່ນໄດ້ຖືກນຳຕົວອອກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງເພິ່ນໄປ ໃນແລງວັນພຸດວານນີ້ ຕອນທີ່
ທາງລາຍການຖ່າຍທອດອອກອາກາດ. ອາຈານ ຜູ້ຊຶ່ງຢູ່ໃນເມືອງຈີນານ ເມືອງຫຼວງ
ຂອງແຂວງຊານດົງ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕອບຮັບແຕ່
ຢ່າງໃດ.
“ຂ້າພະເຈົ້າມີສິດໃນການສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນສິດ
ເສລີໃນການປາກເວົ້າ,” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນສຽງຫຼ້າສຸດຂອງອາຈານ ໃນລາຍການຜ່ານທາງ
ໂທລະສັບ.
ທ່ານຍີບິງ ເຟັງ ນັກຂ່າວຂອງສຽງອາເມຣິກາ ໃນປັກກິ່ງ ໄດ້ໂທຫາພະແນກຂ່າວ
ສານຂໍ້ມູນຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນເພື່ອຂໍຄວາມເຫັນ, ແຕ່ວ່າ ໂທລະສັບ
ມືຖືທີ່ເປີດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນໄດ້ຖືກປິດລົງ ແລະໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະກໍແມ່ນບໍ່ມີຜູ້ຮັບ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານເຟັງ ຍັງໄດ້ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງມະຫາວິທະ
ຍາໄລຊານດົງແລະປ້ອມຕຳຫຼວດຖະໜົນຊານດາຂອງຫ້ອງຫານຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພສາທາລະນະຂອງເມືອງຈີນານ ຊຶ່ງທັງສອງຫ້ອງການແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆ,
“ໃນຂະນະທີ່ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆຂອງເຫດການທີ່ວ່ານີ້ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ,
ວີໂອເອ ກໍແມ່ນພວມຊິ້ງຊອມຕິດຕາມເບິ່ງສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ ແລະຈະນຳ
ສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ຫຼ້າສຸດໃນລາຍການ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊົມ ໄດ້ຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໃນຕອນທີ່ພ້ອມແລ້ວ,” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງໂຄສົກ ບຣິດຈິຕ ເຊີຣ໌ຊັກ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ