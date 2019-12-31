ອາຈານສອນສາສະໜາຄຣິສຕຽນຊາວຈີນ, ທ່ານຫວັງ ຢີ (Wang Yi) ທີ່ເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງໂບດເອີລີ ເຣນຄອບເວີແນນທ໌ (Early Rain Covenant Church) ຂຶ້ນມານັ້ນ ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຈຳຄຸກ 9 ປີ ໃນຂໍ້ຫາປຸກລະດົມຄົນໃຫ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານແລະມີການດຳເນີນງານຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ອີງຕາມສານແຫ່ງນຶ່ງໃນແຂວງສີສວນ (Sichuan) ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຈີນ ທີ່ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້.
ນຶ່ງປີພາຍຫລັງທີ່ຖືກກັກຂັງໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີການຕິດຕໍ່ກັບຄົນໃດ ແລະການດຳເນີນ ຄະດີເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ແລ້ວ ທ່ານຫວັງຍັງຖືກກີດກັນບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບສິດທາງການເມືອງຂອງທ່ານເປັນເວລາ 3 ປີ ໂດຍມີການຍຶດເອົາຊັບສິນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທີ່ມີມູນຄ່າ 50,000 ຢວນ ຫລື 7,157 ໂດລາ, ອີງຕາມການປະກາດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງສານດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມສານແຫ່ງດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຕໍ່ສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ການດຳເນີນຄະດີ "ຢ່າງເປີດເຜີຍ” ທີ່ທ່ານຫວັງໄດ້ປະເຊີນຕໍ່ແບບເປັນການກ່າວຫາໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວທາງສາສະໜາ ເອີ້ນການຕັດສິນລົງໂທດຕໍ່ທ່ານຫວັງວ່າ ເປັນການລົງໂທດຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ໃນຮອບທົດສະວັດ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາບພົດຂອງການປາບປາມທີ່ນຳພາໂດຍຂອງລັດຖະບານຈີນ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງປະທານປະເທດ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຂອງຈີນນັ້ນ ມືດມົວ.
ທ່ານຫວັງ ນອນຢູ່ໃນພວກທີ່ໄປໂບດ ແລະຜູ້ນຳສາສະໜາຫລາຍສິບຄົນ ລວມທັງພັນລະຍາຂອງທ່ານ ໄດ້ຖືກຕຳຫລວດກັກຂັງໃນເດືອນທັນວາ 2018 ແຕ່ວ່າເກືອບໝົດທຸກຄົນໃນນັ້ນ ໄດ້ຖືກປ່ອຍໃນເວລາຕໍ່ມາ.
ອາຈານສອນສາສະໜາອາຍຸ 46 ປີທ່ານນີ້ ຍັງເປັນນັກຂຽນ, ນັກເຄື່ອນໄຫວທາງສັງຄົມເກັ່ງ ແລະອະດີດນັກຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຊັງດູ (Chengdu) ກ່ອນທີ່ຈະມາຮັບຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ສອນທາງສາສະໜານັ້ນ.
ອີງຕາມທ່ານ ບອບ ຟູ (Bob Fu) ຜູ້ສ້າງຕັ້ງອົງການ China Aid ຫລື ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງຈີນ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຂອງຊາວຄຣິສຕຽນ ທີ່ສົ່ງເສີມເສລີພາບ ໃນການນັບຖືສາສະໜາ ແລະການປົກຄອງໂດຍຕົວບົດກົດໝາຍຢູ່ໃນຈີນແລ້ວ ຄຳຕັດສິນຈຳຄຸກຂອງທ່ານຫວັງ ຍັງເປັນການຕັດສິນຈຳຄຸກຍາວທີ່ສຸດ ຕໍ່ຜູ້ນຳໂບດຂອງຊົນເຜົ່າຈີນ ໃນຮອບທົດສະວັດ ກ່ອນຈະມີການຕັດສິນ ໃຫ້ຜູ້ນຳໂບດຊົນເຜົ່າຊາວວີເກີ, ທ່ານອາລິມູຈຽງ ຢິມມິຕີ (Alimujiang Yimiti) ຈາກແຂວງຊິນຈຽງ ຖືກຈຳຄຸກ 15 ປີ ໃນປີ 2008.
ທ່ານຟູກ່າວວ່າ "ເຫດການນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະບອບການປົກຄອງຂອງປະທານປະເທດສີ ແມ່ນຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເປັນສັດຕູກັບຄ່ານິຍົມທົ່ວໄປ ແລະ ເສລີພາບທາງສາສະໜາ.”