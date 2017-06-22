ການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຊັບສິນຕຶກ
ອາຄານ ໄດ້ສອງດ້ານນັ້ນ ພາໃຫ້ຊາວຈີນ ຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບ
ທີ່ບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານຊັບສິນແລະໃນທ້າຍສັບປະດາຜ່ານມານີ້ພວກຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນ
ນະຄອນປັກກິ່ງແລະຊຽງໄຮ້ ໄດ້ເລີ່ມທຳການປະທ້ວງ ຢູ່ຕາມຖະນົນຫົນທາງ ເພື່ອ
ສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມໂກດແຄ້ນຕໍ່ນະໂຍບາຍທີ່ວ່ານີ້.
ທ້າຍສັບປະດາທີ່ຜ່ານມານີ້ ພວກເຈົ້າຂອງບ້ານເຮືອນ ພາກັນອອກມາຮວມຕົວກັນຢູ່ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງ ຊຶ່ງມີບາງກຸ່ມ ໄດ້ຖືກຕຳຫຼວດຄຸມຕົວອອກ
ຈາກສະ ຖານທີ່ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມ ສ້າງຄວາມສົນໃຈຕໍ່ການຮ້ອງ
ທຸກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ລົດຕູ້ຕຳຫຼວດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ແມ່ນອອກມາລາດຕະເວນຕາມ
ຖະໜົນຫົນທາງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສະງົບໃນຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າທີ່ຄຸ້ມ Sanlitun ແລະ
Taikoo.
ການຕັດສິນໃຈຂອງປັກກິ່ງ ແລະບັນດາເມືອງໃຫຍ່ອື່ນໆ ໃນທ້າຍເດືອນມີນາຜ່ານມາ
ນີ້ແມ່ນການເອົາບາດກ້າວທີ່ເຄັ່ງຄັດ ຕໍ່ການສ້າງຕຶກອາຄານຫ້ອງແຖວທີ່ມີກົດລະບຽບ
ການກໍ່ສ້າງຕຶກເຄັ່ງຄັດຢູ່ແລ້ວນັ້ນ. ນັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ກົດລະບຽບກໍ່ສ້າງອັນໃໝ່ນີ້ ແມ່ນເປັນກົດລະບຽບຊັບສິນທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນນີ້. ການເອົາບາດກ້າວທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຮວມທັງ ການເພີ່ມເງິນນຳໄປວາງ ໃນການກູ້ຢືມເງິນ ຮວມທັງ ຂໍ້ບັງຄັບຂອງການ
ຊື້ບ້ານເຮືອນ.
ການເອົາບາດກ້າວຂອງລັດຖະບານທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຂາຍບ້ານເຮືອນຢຸດຊະ
ງັກ ຊຶ່ງເຈົ້າຂອງທີ່ກ່າວວ່າ ຄ່າຂອງຊັບສິນແມ່ນໄດ້ຕົກຮວບລົງ.
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