ບັນນາທິການຂອງໜັງສືພິມຈີນ ຈົ່ມເສຍໃຈເຖິງການແຊກແຊງຂອງລັດຖະບານເຂົ້າໃນສື່ມວນຊົນ ແລະ “ເພີ້ມຂໍ້ຈໍາກັດຂຶ້ນ” ສໍາລັບນັກຂ່າວຈີນ ໂດຍເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ມັນຖືກລຶບອອກໄປ ຈາກເວັບໄຊຂອງໜັງສືພິມແລ້ວ.
ບົດບັນນາທິການພາສາອັງກິດ ໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່ລົງເວັບໄຊ ໂກຼໂບ ທາມສ໌ (Global Times) ໃນມື້ວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ໜັງສືພິມຫົວຊາດນິຍົມທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຄອມມູນິສຈີນ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ການດໍາເນີນງານ ກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນ ແມ່ນມີຄວາມຍາກຫລາຍແລະຍາກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ,” ບົດບັນນາທິການທີ່ບັນຍາຍໂດຍ ທ່ານຫູ ຊີຈິນ (Hu Xijin), ຫົວໜ້າບັນນາທິການຂອງ ໂກຼໂບລ ທາມສ໌.
ທ່ານຫູ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນເລື່ອງການກ່າວໂຈມຕີສະຫະລັດ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ເມື່ອຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນໄດ້ມີຄວາມຊຸດໂຊມລົງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຢູ່ໃນບົດຄວາມຂອງທ່ານໃນມື້ວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານໄດ້ຕ້ອງຕິລັດຖະບານປັກກິ່ງແທນ.
“ຂໍເວົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ, ຜູ້ດໍາເນີນງານດ້ານສື່ມວນຊົນ ໄດ້ຖືກແນເປົ້າໝາຍໃສ່ໃຫ້ເພີ້ມຂໍ້ຈໍາກັດມາໄດ້ຊ່ວງໄລຍະນຶ່ງແລ້ວ,” ທ່ານຫູ ກ່າວ. ທ່ານເຕືອນວ່າ, ການເຂົ້າມາແຊກແຊງນີ້ ອາດຈະ “ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງສື່ມວນຊົນ ໃນຖານະເປັນຜູ້ນໍາສະເໜີຂ່າວ” ແລະນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍ “ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະປະສິດທິພາບຂອງການຕໍ່ສູ້ນັ້ນ.”
“ໃນຖານະທີ່ເປັນນັກລົບແຖວໜ້າ, ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະມີພື້ນທີ່ອິດສະຫລະ ໃນການນໍາສະເໜີນະວັດຕະກໍາອັນໃໝ່ ທີ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຍຸກສະໄໝອອກມາ,” ທ່ານກ່າວເສີມ.
ມາເຖິງວັນພະຫັດມື້ນີ້, ບົດບັນນາທິການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດຊອກຫາໄດ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊພາສາອັງກິດຂອງ ໂກຼໂບລ ທາມສ໌. ມັນຖືກແທນທີ່ດ້ວຍຂໍ້ຄວາມຜິດພາດ 404 “ບໍ່ພົບໜ້າ.” ບັນຊີທະວິດເຕີ້ຂອງໂກຼໂບລ ທາມສ໌ ໄດ້ຖືກລຶບອອກໄປກ່ອນແລ້ວ ເຊິ່ງບັນຊີນີ້ໄດ້ມີການເຊື່ອມໂຍງໄປໃສ່ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງບໍ່ສາມາດພົບເຫັນບົດບັນນາທິການນັ້ນຢູ່ທາງເວັບໄຊຂອງໜັງສືພິມທີ່ເປັນພາສາຈີນອີກດ້ວຍ.
ທ່ານຫູ ບໍ່ໄດ້ຕອບຄໍາຖາມຕ່າງໆຂອງ VOA ໃນທັນທີວ່າ ດ້ວຍເຫດໃດຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປຫາບົດຄວາມດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້.
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