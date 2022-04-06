ກອງທັບເຮືອຂອງຈີນຈະໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍໄປຈົນຮອດປີ 2050 ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ທຳການຂະຫຍາຍອູ່ຕໍ່ເຮືອ ໂດຍເພີ້ມການເອົາບາດກ້າວໃນການປະສານງານແລະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນໄດ້ລົງນາມໃນຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດເກາະດອນຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້. ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ໄດ້ມີການປະກາດໃນອາທິດແລ້ວ ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃຫ້ແກ່ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ແລະນິວຊີແລນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຕັ້ງຖານທັບເຮືອຂອງຈີນ ໃນທີ່ສຸດ ຢູ່ທີ່ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ ແມ່ນເປັນກອງທັບເຮືອທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ເມື່ອໄວໆມານີ້ ໜັງສືພິມ Naval News ຊຶ່ງເປັນໜັງສືພິມຂອງກອງທັບເຮືອອັງກິດ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມສະບັບນຶ່ງ ກ່າວເຖິງ “ການຂະຫຍາຍຕົວຂະໜາດໃຫຍ່” ຂອງບໍລິເວນສ້າງອູ່ຕໍ່ເຮືອທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຈີນ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນັ້ນ ກໍຄືອູ່ຕໍ່ເຮືອຈຽງໜານ ໃນນະຄອນຊຽງໄຮ້ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະມີບໍລິເວນສ້ອມແປງເຮືອ ແລະອູ່ສ້ອມເຮືອທີ່ສາມາດສູບນ້ຳອອກໄດ້ ພ້ອມກັບບ່ອນຈອດເຮືອຫຼາຍໆລຳ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວ.
ນອກນັ້ນ ຈີນຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ອີກ 2 ແຫ່ງເພື່ອສ້າງກຳປັ່ນດຳນ້ຳນິວເຄລຍ ລາຍງານກ່າວເພີ້ມ ແລະຍັງເວົ້າຕື່ມວ່າ ການຂະຫຍາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປີດກວ້າງສຳລັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນພະລັງງານນິວເຄລຍນຳດ້ວຍ ໃຫ້ແກ່ກອງທັບບົກແລະກອງທັບເຮືອ ຂອງກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ.
ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຂອງສະຖານທູດຈີນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນອາທິດນີ້ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກອງທັບຈີນໃຫ້ທັນສະໄໝ.
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