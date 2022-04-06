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ວັນພຸດ, 06 ເມສາ 2022
ເອເຊຍ

ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ ກ່າວ​ວ່າ ກອງ​ທັບ​ເຮືອຂອງ​​ຈີນ ຈະ​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ການມ​ີ​ໜ້າ ໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ

ແຟ້ມ - ຮູບນີ້ ຖ່າຍ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 2 ມັງ​ກອນ 2017 ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ​ການ​ຮວມ​ຕົວ​ຂອງກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ຈີນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ທາງ​ທະ​ຫານ ຢູ່​ທະ​ເລ​ຈ​ີນ​ໃຕ້.

ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ຂອງ​ຈີນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໄປ​ຈົນ​ຮອດ​ປີ 2050 ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ກອງ​ທັບ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ທຳ​ການຂະ​ຫຍາຍອູ່​ຕໍ່​ເຮືອ​ ໂດ​ຍ​ເພີ້ມ​ການ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ໃນ​ການ​ປະ​ສານ​ງານແລະ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ເຂດ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ​ຕອນໃຕ້.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈີນໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຮ່າ​ງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງກັບ​ໝູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລມອນ ຊຶ່ງ​ເປັນປະ​ເທດ​ເກາະ​ດອນຕັ້ງ​ຢູ່ໃນ​ເຂດ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ​ຕອນ​ໃຕ້. ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ກາດ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ແລະ​ນິວ​ຊີ​ແລນ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ການ​ຕັ້ງ​ຖານ​ທັບ​ເຮືອ​ຂອງ​ຈີນ​ ໃນ​ທີ່​ສຸດ ຢູ່​ທີ່​ໝູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລມອນ ຊຶ່ງ​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ແມ່ນ​ເປັນ​ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ.

ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຟີ​ລິບ​ປິນ ແລະ​ທະ​ເລ​ຊູ​ລູ
ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຟີ​ລິບ​ປິນ ແລະ​ທະ​ເລ​ຊູ​ລູ

ເມື່ອ​ໄວໆ​ມານີ້ ໜັງ​ສື​ພິມ Naval News ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໜັງ​ສື​ພິມ​ຂອງກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ອັງ​ກິດ ໄດ້​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ບົດ​ຄວາມ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ກ່າວ​ເຖິງ “ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່” ຂອງ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ສ້າງ​ອູ່​ຕໍ່​ເຮືອ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຈີນ. ສະ​ຖານ​ທີ່​ແຫ່ງນັ້ນ ກໍ​ຄື​ອູ່​ຕໍ່​ເຮືອ​ຈຽງ​ໜານ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຊຽງ​ໄຮ້ ຊຶ່ງ​ຄາດວ່າຈະ​ມີ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ສ້ອມ​ແປງ​ເຮືອ ​ແລະ​ອູ່​ສ້ອມ​ເຮືອ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ສູບ​ນ້ຳ​ອອກ​ໄດ້ ພ້ອມ​ກັບ​ບ່ອນ​ຈອດ​ເຮືອ​ຫຼາຍໆ​ລຳ ອີງ​ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ໜັງ​ສື​ພິມ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ນອກນັ້ນ ຈີນ​ຍັງ​ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ອີກ 2 ແຫ່ງ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ກຳ​ປັ່ນດຳ​ນ້ຳນິວ​ເຄ​ລຍ ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ເພີ້ມ ແລະ​ຍັງ​ເວົ້າ​ຕື່ມ​ວ່າ ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ແມ່ນ​ເປີດກວ້າງສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ນຳ​ດ້ວຍ ໃຫ້​ແກ່ກອງ​ທັບ​ບົກ​ແລະ​ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ ຂອງກອງ​ທັບ​ປົດ​ປ່ອຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ.

ໂຄ​ສົກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ສະ​ຖານ​ທູດ​ຈີນ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ຕອບ​ຕໍ່​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປັບ​ປຸງກອງ​ທັບ​ຈີນ​ໃຫ້​ທັນ​ສະ​ໄໝ.

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