ນັກວິທະຍາສາດຈີນຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດ ໃຫ້ຕິດຄຸກລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ
ດົນກວ່າ 10 ປີ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຖານລັກຂະໂມຍເມັດພັນເຂົ້າທີ່ມີຄຸ່ນຄ່າສູງ ຈາກ
ບໍລິສັດຊີວະເພສັດຊະກຳ ໃນລັດແຄນຊັສ.
ເວຈຽງ ຊັງ (Weiqiang Zhang) ເປັນຄົນສັນຊາດຈີນ ຜູ້ຊຶ່ງຖືບັດຂຽວທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸ
ຍາດໃຫ້ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດຢ່າງເປັນການຖາວອນໄດ້ ໃນເມືອງແມນແຮຕຕັນ
ລັດແຄນຊັສ.
ລາວໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າກະທຳຄວາມຜິດ ໃນປີກາຍນີ້ ໃນຄະດີລັກຂະໂມຍ ຄວາມລັບ
ດ້ານການຄ້າ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ລັກຂະໂມຍ ເມັດພັນເຂົ້າຮ້ອຍກວ່າເມັດ ຈາກ ບໍລິສັດເວັນ
ເທຣຍ ໄບໂອໄຊເອັນສ໌ (Ventria Bioscience) ທີ່ເປັນນາຍຈ້າງ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ບໍລິສັດເວັນເທຣຍ ແມ່ນເຮັດໂຄງການເຂົ້າ ເພື່ອຈະເພີ້ມໂປຣຕີນ
ແບບຈຳລອງສຳລັບມະນຸດ. ໂປຣຕີນທີ່ກັ່ນອອກມາຈາກເຂົ້າ ແລະໃຊ້ໃນພວກຢາ
ທັງຫຼາຍ ແລະການບຳບັດທາງການແພດອື່ນໆ.
ບັນດາໄອຍະການສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ້າວຊັງ ໄດ້ລັກຂະໂມຍເມັດເຂົ້າພວກນີ້
ແລະເກັບໄວ້ໃນບ້ານຂອງລາວ. ລາວໄດ້ມອບເຂົ້າພວກນີ້ ໃຫ້ພວກທີ່ມາຢາມລາວ
ຈາກສູນກາງ ຄົ້ນຄ້ວາຂອງຈີນ ໃນປີ 2013.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີສະຫະລັດ ໄດ້ພົບເຂົ້າພວກນີ້ ໃນຫີບເດີນທາງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພວມກະກຽມເດີນທາງກັບຄືນປະເທດຈີນ.
ບັນດາໄອຍະການສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍລິສັດເວັນເທຣຍ ໄດ້ໃຊ້ເງິນຈຳນວນ
ຫຼາຍລ້ານໂດລາ ແລະຫຼາຍໆປີ ໃນການວິໄຈ ຄົ້ນຄ້ວາ ເພື່ອຊອກຫາວິທີທາງທີ່
ສົມບູນທີ່ສຸດ ໃນການແຍກໂປຣຕີນອອກຈາກເມັດເຂົ້າ.
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