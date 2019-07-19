ອະດີດນັກສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອິລລີນອຍອາຍຸ 29 ປີຈະໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນຊ່ວງສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ ຢູ່ໃນຄຸກ ຍ້ອນລາວໄດ້ລັກພາຕົວ ແລະຄາດຕະກຳນັກຄົ້ນຄວ້າຈີນ ທີ່ມາປະຕິບັດງານ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລນັ້ນ ໃນປີ 2017.
ໃນຂະນະທີ່ຄະນະຕຸລາການ ບໍ່ສາມາດຕັດສິນໄດ້ວ່າ ຄວນຈະໃຫ້ທ້າວ ເບຣນ ຄຣິສເຕັນເຊັນ (Brendt Christensen) ຖືກປະຫານຊີວິດ ຫລືບໍ່ຢູ່ນັ້ນ ຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງ ເຈມສ໌ ຊາດິດ (James Shadid) ກໍໄດ້ຕັດສິນໂທດ ໃນທັນທີທັນໃດວ່າ ໃຫ້ລາວຖືກຈຳຄຸຕະຫລອດຊີວິດ ໂດຍບໍ່ມີການຝາກໂທດແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທ້າວຄຣິສເຕັນເຊັນ (Christensen) ໄດ້ລັກພາຕົວ ແລະຄາດຕະກຳນາງ ຢິງຢິງ ຊາງ (Yingying Zhang) ໂດຍໃຊ້ຄ້ອນທຸບຕີລາວ ແລະຕັດຫົວລາວອອກ.
ບໍ່ມີໃຜພົບເຫັນສົບຂອງລາວເລີຍ. ພໍ່ແມ່ຂອງນາງຊາງ (Zhang) ໄດ້ເດີນທາງຈາກຈີນມາເມືອງແພວເຣຍ (Peoria) ລັດອິລລີນອຍເພື່ອເຂົ້າຮ່ວການດຳເນີຄະດີນີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂໍຮ້ອງທ້າວ ຄຣິສເຕັນເຊັນ (Christensen) ໃຫ້ເປີດເຜີຍບ່ອນທີ່ລາວເອົາສົບຂອງນາງໄປໄວ້.
"ຖ້າຫາກເຈົ້າຍັງມີຄວາມເປັນມະນຸດຢູ່ໃນຫ້ວງຄວາມສຳນຶກຂອງເຈົ້າຢູ່ແລ້ວ ຈົ່ງຊ່ວຍພວກເຮົາ ໃຫ້ປິດຄວາມທຸກທໍລະມານອັນນີ້ລົງແດ່" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຄອບຄົວນາງ ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ.
ຢູ່ໃນຄຳໃຫ້ການທີ່ໜ້າສະອຶ້ນໃຈແບບພິເສດນັ້ນ ແມ່ຂອງນາງ ຊາງ (Zhang) ຮ້ອງໄຫ້ຄ່ຳຄວນວ່າ ໂອກາດທີ່ລາວຈະໄດ້ເຫັນລູກສາວຂອງຕົນໃສ່ຊຸດແຕ່ງງານ ແລະຄວາມຝັນຂອງລາວທີ່ຈະໄດ້ເປັນແມ່ຕູ້ຂອງຫລານ ແມ່ນໄດ້ຖືກທຳລາຍໃຫ້ສະຫລາຍໄປໝົດແລ້ວ.