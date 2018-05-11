ລູນສອນໄຟ ຂອງຈີນ ແມ່ນທ້າທາຍຕໍ່ ສຫລ ຢູ່ ທະເລຈີນໃຕ້

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າ ການຕິດຕັ້ງລູກສອນໄຟຂອງຈີນ ຢູ່ທີ່ທະເລຈີນໃຕ້ ແມ່ນ
ໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນການທ້າທາຍຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດ.
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນແລະລູກສອນໄຟທີ່ຍິງຈາກພາກ
ພື້ນດິນຫາອາກາດ ທີ່ມີລາຍງານວ່າຈີນໄດ້ຕິດຕັ້ງຢູ່ຕາມບັນດາໝູ່ເກາະໝູ່ດອນໃນທະ
ເລ ທີ່ຢູ່ນອກຝັ່ງທາງພາກໃຕ້ຂອງຕົນນັ້ນ ຈະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ກຳປັ່ນລົບຂອງສະຫະລັດ
ຫຼືບັນດາພັນທະມິດເຊັ່ນ ອອສເຕຣຍເລຍ ແລະຍີ່ປຸ່ນແລ່ນຜ່ານ. ຫວຽດນາມທີ່ໍໄດ້ອ້າງ
ເອົາກຳມະສິດຂອງບາງສ່ວນໃນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ຍຶດຄອງໂດຍຈີນ ໄດ້ທຳການປະທ້ວງ
ຢ່າງເປັນທ່ງການຕໍ່ປັກກິ່ງ.
ຈີນໄດ້ຕິດຕັ້ງລູກສອນໄຟໃສ່ໝູ່່ເກາະສະແປຣດລີ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ເພື່ອຊ້ອມລົບທາງ
ທະຫານໃນຕົ້ນເດືອນເມສາ ອີງຕາມລາຍງານຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ໂດຍໂທ ອລະພາບ
CNBC ທີ່ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງ "ແຫລ່ງຂ່າວທີ່ຮູ້ເລື້ອງໂດຍກົງກ່ຽວ ກັບລາຍງານສຶບ
ລັບຂອງສະຫະລັດ.”
ຈີນໄດ້ອ້າງເອົາປະມານ 90 ເປີເຊັນຂອງທະເລຈີນໃຕ້ແລະຄັດຄ້ານຕໍ່ການແລ່ນ ຜ່ານ
ຂອງກຳປັ່ນລົບສະຫະລັດ ຊຶ່ງວໍຊິງຕັນເວົ້າວ່າ ເປັນການປະຕິບັດງານເພື່ອ ເສລີພາບ
ໃນການເດີນເຮືອ ຫຼື FONOP. ລັດຖະບານສະຫະລັດເອີ້ນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ຍັງມີກາ
ອ້າງເອົາກຳມະສິດໂດຍລັດຖະບານຂອງຫ້າປະເທດເອເຊຍ ນັ້ນວ່າ ເປັນເສັ້ນທາງ
ເດີນເຮືອສາກົນ.
ອອສເຕຣຍເລຍ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ສະນັບສະໜູນຕໍ່ເຫດຜົນຂອງສະຫະລັດ ແລະເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ອອກປາກອອກສຽງ ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຮອບເຄິ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ. ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນບັນທຸກ
ເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ ໄປຍັງທະເລຈີນໃຕ້ ເພື່ອເຝິກຊ້ອມ ໃນກາງປີ 2017. ໃນເດືອນ
ແລ້ວນີ້ ກຳປັ່ນກອງເຮືອອອສເຕຣຍເລຍ ກໍໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາກຳປັ່ນຈີນຢູ່ໃນ
ເຂດທະເລດຽວກັນ.
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