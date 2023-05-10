ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ກຳປັ່ນທີ່ເປັນຂອງກຳລັງທະຫານບ້ານທາງທະເລຂອງຈີນ ໄດ້ຕັ້ງໃຈແລ່ນເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນທະເລຈີນໃຕ້ ບ່ອນທີ່ກອງທັບເຮືອຂອງອິນເດຍແລະປະເທດຕ່າງໆໃນສະມາຄົມອາຊຽນພວມທຳການຊ້ອມລົບກັນຢູ່ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ນັກຊ່ຽວຊານອິດສະຫຼະຢູ່ຫວຽດນາມ ກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງເປັນທີ່ປາກົດວ່າໄດ້ໃຊ້ທະຫານບ້ານ ເພື່ອຂົ່ມຂູ່ແລະລົບກວນການຊ້ອມລົບທາງທະເລດັ່ງກ່າວ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ກ່າວຢູ່ໃນຄຳຕອບ ຕໍ່ການຂໍຄວາມເຫັນ ຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ວ່າ “ຕາມທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ ເຮືອປະມົງແລະຄົ້ນຄວ້າໄດ້ທຳການຜະລິດແລະເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ ຢູ່ໃນເຂດທະເລ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຈີນ.”
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ໂລກພາຍນອກບໍ່ຄວນທຳການກ່າວຫາແບບບໍ່ມີພື້ນຖານ ຫຼືສ້າງບັນຫາໂດຍບໍ່ມີເລື້ອງມີລາວຫຍັງ.”
ລັດຖະບານອິນເດຍ ແລະຫວຽດນາມ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ການຊ້ອມລົບທາງທະເລຂອງອາຊຽນຮ່ວມກັບອິນເດຍ (AIME 2023) ເປັນເວລາສອງມື້ ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນອາທິດແລ້ວ ໂດຍມີກຳປັ່ນລົບແລະເຮືອບິນຈາກອິນເດຍ ຫວຽດນາມ ປະເທດໄທ ຟີລິບປິນ ອິນໂດເນເຊຍແລະບຣູນາຍ ເຂົ້າຮ່ວມນຳ.